Stanislas Gruau (Explora project) : « Se passer de l’avion, c’est soutenable »

TourMaG.com - Oui, mais pour ça, il faut que les possibilités de transports en commun soient à la hauteur de vos besoins et ça n’est pas forcément le cas. Comment incitez-vous vos voyageurs à préférer le train ?



Stanislas Gruau : On n’est pas parfait, on a encore du chemin à faire et on a encore de l'avion, mais si on réduit chaque année, on peut y arriver.



En tous cas on s’en donne les moyens. Je ne dis pas que c’est simple, on essaie de faire du lobbying à Bercy parce qu’on a besoin d’infrastructures en face.



Outre la différence de prix qui est scandaleuse, beaucoup choisissent l’avion parce qu’il n’y a pas les moyens digitaux. Essayez de booker un trajet en train pour aller en Slovaquie ou en Croatie, c’est le parcours du combattant : un billet pour chaque changement, des différences de traitement entre les pays, c’est souvent mal traduit… Alors qu’en avion, en quelques clics et quelques minutes, c’est fait.



On subit ça aussi. On essaie de faciliter, de montrer les hubs, on donne des informations pratiques, on facilite les changements, on accompagne le process, mais c’est vrai que c’est compliqué.



D’autant qu’au sein d’un groupe, les gens viennent de partout en France et n’ont pas réservé au même moment : on doit attendre que tout le monde ait réservé pour parler de transport… On rend nos aventures accessibles via une gare, on favorise un maximum le covoiturage, on organise des navettes pour éviter la voiture individuelle, c’est un travail complexe.



C’est évident que c’est plus simple de brancher son agence sur une API, mais à quel prix ?