Explora Project lève 4 millions d'euros

Explora Project annonce qu'elle va recruter plusieurs profils pour atteindre plus de 25 personnes dès l’automne. Huit postes, sont à pourvoir dès à présent.



Initialement développé autour d'expéditions sportives telles que des treks ou des expéditions en haute montagne, Explora Project a plus récemment développé sa gamme - sur demande la communauté - autour de trois autres univers : aventures en famille, séjours d’immersions locales et ressourcement & bien-être (yoga, renforcement mental et physique par le froid…).



L’offre s’est aussi élargie géographiquement avec des départs dans la plupart des pays européens, précise un communiqué.