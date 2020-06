Tourisme d'aventure : Explora Project lève 1,7 M€

Explora Project passe la vitesse supérieure.



L'entreprise dirigée par Stanislas Gruau vient de boucler une levée de fonds d'un montant 1,7M€. L'opération a été réalisée auprès de plusieurs partenaires : 50 partners, Kima Ventures (fonds lancé en mars 2010 par Xavier Niel et Jérémie Berrebi), le Crédit Agricole Alpes Développement ainsi qu'une dizaine d'investisseurs privés.



" Cette levée n'a pas été signée avant le confinement. Nous avons requestionné l'engagement de nos investisseurs qui s'inscrivent dans des missions sur du long terme. Cette opération nous permettra d'étoffer notre équipe et de communiquer sur notre savoir-faire. Mais en nous soutenant, nos partenaires font aussi le pari d'une solution d'ampleur pour lutter contre le sur-tourisme ", explique le CEO et fondateur de l'entreprise.



En effet l'agence spécialiste des expéditions souhaite accélérer sur le volet durable.



"Nous sommes encore un peu trop tiède sur cet aspect. Si tous nos voyages sont déjà engagés dans cette voie : nos voyages sont zéro traces, zéro déchet, nous privilégions la nourriture locale et bio... Les activités, pas moins de 18, vélo, rando, ski, voile, sont non motorisées. Toutefois nous souhaitons passer de l'engagement à un aspect plus militant " ajoute Stanislas Gruau.



Explora Project a déjà enregistré près de 500 participants sur 80 expéditions dans 12 pays, depuis le début de la commercialisation des voyages en juin 2019.