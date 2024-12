Hébergements insolites : +30 % de réservations en France

L’Observatoire souligne un virage vers des hébergements plus confortables et mieux équipés, avec une hausse de 4,2 % des offres dotées d’eau et d’électricité. Les bulles transparentes, désormais utilisables toute l’année, en sont un exemple significatif. Les services additionnels, comme la restauration et les loisirs, deviennent des standards.



Les comportements des consommateurs reflètent ces évolutions : en 2023, 65 % des Français ont réservé des produits touristiques sur des plateformes en ligne (contre 52 % en 2021), et 80 % privilégient les OTA pour leurs recherches. Enfin, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour organiser des voyages est en hausse, avec 73 % des consommateurs l’ayant adoptée.