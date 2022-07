Par ailleurs, une fois partis, un autre facteur d’inégalité réside dans le mode d’hébergement.



Les plus aisés ont des résidences secondaires dont ils profitent et font profiter leurs proches. Alors que les ménages modestes doivent payer des factures élevées pour se loger.



Comme on le remarque souvent, la maison familiale compte parmi les hébergements vacanciers les plus chers aux imaginaires contemporains.



Largement véhiculé par une littérature produite par la classe de loisirs européenne, notamment britannique, ce paradigme remonte au 18e siècle et s’est considérablement affirmé aux siècles suivants, via la littérature toujours mais aussi le cinéma et la télévision.



Situées de préférence en Provence ou dans des stations balnéaires réputées, ces « maisons de vacances » jouent à merveille le jeu de la distinction sociale à laquelle tiennent la bourgeoisie et l’aristocratie.



Comme le remarquent les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot dans leur étude des beaux quartiers : « en été, on ouvre les fenêtres et les portes des châteaux pour y recevoir sa famille et ses amis, faisant de grands voyages en hiver, c’est-à-dire hors saison ! »