Les études pour traduire la pénurie d’amitiés ne manquent pas. Récemment, nous avons évoqué les travaux du Credoc et la Fondation de France sur la solitude et l’isolement relationnel. Selon leur dernière étude : leUn record ! Pire : 33 % des jeunes expriment un sentiment de solitude contre 14 % chez les 60 ans et plus. Un ressenti qui a augmenté de 5 points en un an alors qu’il reste stable pour le reste de la population.Autres travaux, ceux publiés tout récemment par le nouveau réseau social Carom qui a cherché à savoir si les Français étaient épanouis socialement.Selon ces travaux réalisés en mai dernier, globalement,pour partager des activités ou des loisirs. Un manque qui est davantage ressenti par les personnes nées avant l’an 2000 et qui tend à augmenter en fonction de l’âge. Ainsi, les générations Y et X sont plus de 61 % à souffrir de ce manque de relations sociales et les boomers sont plus de 78 % dans ce cas !… Quand on sait que la France, selon l’Insee, compte au moins 18 millions de célibataires (majoritairement des femmes) et que ces chiffres sont en constante augmentation, ces constats n’ont rien d’étonnant. L’isolement existe, il sévit parmi toutes les classes de la société et bien pire, il déclenche des maladies mentales parfois très graves.