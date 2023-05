télétravaillantes

Mais si l’opinion d’une façon générale est déprimée, la faute n’en revient pas seulement à des causes financières. Comme l’observent de nombreuses études, la France a déjà connu des périodes d’inflation sans pour autant sombrer dans la déprime.Bien d’autres phénomènes se conjuguent aujourd’hui pour faire chavirer notre mental dans un mal être dont il faudra tenir compte. Car la colère provoquée par le passage en force sur la réforme des retraites n’est que l’un des symptômes de maux bien plus profonds qui, pour la première fois sans doute depuis l’après-guerre, traduisent un basculement dans un monde nouveau, certes, mais qui n’est pas le meilleur des mondes, celui que l’on avait osé espérer pendant la première année de pandémie quand, partout dans les foyers et les entreprises «», on se risquait à imaginer des solutions aux problèmes nés de notre inconséquence et arrogance.En tête, rappelons-le, le secteur touristique faisait son mea culpa et jurait d’en finir avec le surtourisme Et, il est vrai qu’il fait des efforts. Mais, pas assez. Si bien qu’en arrière-plan, nos têtes ne tournent plus très rond !