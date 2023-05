alerte, alerte renforcée, crise

Trois niveaux : «» déterminent les mesures qu’il convient de prendre pour survivre à la sécheresse en cours et les vagues de sécheresse annoncées pour l’été.Parmi celles-ci : la réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 % est prévue ainsi que la limitation augmentée des prélèvements pour l’arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, …En fait,. Pendant ce même temps,tandis que les rivières sont vides et que des photos de sols horriblement balafrés par la sécheresse remplacent les images séductrices de régions douces à vivre, il y a peu, mais en passe de devenir invivables.Tant pour les populations locales que pour les cultures de légumes et de fruits qui constituent l’une de leurs grandes richesses. Même la production de blé est menacée, s’affolent les agriculteurs andalous. Quant aux oliviers, déjà mal en point, vont-ils pouvoir encore produire un peu d’huile ? Et surtout, les vergers vont-ils survivre ?Plus loin, depuis fin 2020, les pays de la Grande Corne de l'Afrique comme l’Éthiopie, la Somalie, Djibouti, le Kenya et le malheureux Soudan subissent leur pire sécheresse . depuis quarante ans. Tandis que les températures caniculaires vécues par la Thaïlande et le Nord de l’Inde sont désormais connues de tout le monde.Selon les ingénieurs météo, il va de soi que, bien que le climat pour l’été ne puisse pas être prévu longtemps à l’avance, sur le plan climatique on n’espère rien de bon. Tandis que du côté des hydrologues, le mal est fait.On ne dessale pas l’eau de mer en quelques jours ! On ne recycle pas les eaux usées et on ne répare les fuites des canalisations en un claquement de doigt ! Pire, les fortes pluies comme en Californie ne suffisent pas à recharger les nappes phréatiques !