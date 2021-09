FUTUROSCOPIE - Les « solos » : un segment en progression permanente

Tous les « solos » ne peuvent être confondus. En dehors de nombreuses différences, il existe aussi une population de personnes « isolées » évaluée à 7 millions d’individus. Un chiffre lui aussi en pleine expansion depuis 10 ans.



Première difficulté : Comment comptabiliser les « solos » puisque le statut familial n’est pas le seul indicateur. On peut être marié et vivre seul. On peut vivre seul et avoir un compagnon.



On peut aussi vivre à plusieurs et avoir un conjoint… Difficile dans cette situation de fournir des statistiques précises. Basons-nous donc sur l’enquête Ined qui considère que 21% de la population française des 26 à 65 ans est constituée de personnes seules.



Et que les hommes et les femmes s’y retrouvent dans les mêmes proportions. Prenons aussi en considération les chiffres de l’Insee qui évaluait en 2017 à 10,4 millions les personnes vivant seules, contre un peu plus de 7 millions en 1999.



Ces chiffres précisent surtout l’explosion de cette population en 40 ans : elle aurait doublé ! A titre indicatif, les ménages de 2 personnes sont moins nombreux : 9,4 millions la même année.







Autre point : la vie célibataire est plus courante dans les milieux modestes. C’est vrai pour les hommes et pour les femmes, bien que moins marqué pour ces dernières. De façon graduelle, les proportions de personnes hors couple diminuent lorsque l’on s’élève dans l’échelle sociale. Ainsi, 29 % des ouvriers et 24 % des ouvrières sont célibataires, contre 13 % des hommes cadres et 18 % des femmes cadres.



Enfin, en Europe : on estime à 35% le nombre des ménages d’une personne. Aux Pays-Bas, on en compte 37%. Au Royaume-Uni : 29%. Au Canada : 28%. Aux USA, selon le Pew research, les « single »s sont 31% aux USA avec un pic parmi les plus de 65 ans. Et la Chine n’est pas épargnée avec 200 millions de personnes vivant seules, notamment des femmes. Rappelons-le, les touristes chinois sont des Chinoises !



Quant aux grandes villes, elles sont un repaire de « solos ». Paris, selon des chiffres datant de 2016, compterait 51% de ses habitants déclarés comme tels, contre une moyenne de 42% en Ile-de-France. Phénomène très urbain, New York n’est guère plus mal lotie avec 53% de célibataires.