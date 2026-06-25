Une agence avec un pilotage excellent mais une notoriété inexistante paie chaque lead plus cher que nécessaire - DepositPhotos.com, VitalikRadko
Quand une campagne Google Ads n’apporte pas suffisamment de résultat, le réflexe est de chercher le problème dans les annonces.
Souvent c'est ailleurs. Un compte techniquement irréprochable qui pointe vers un site sans réassurance, une agence sans avis clients visibles ou un formulaire de contact en 14 champs produira des résultats décevants quelle que soit la qualité des campagnes.
À l'inverse, une agence avec une marque forte, des centaines d'avis positifs et une offre de destination précise peut se permettre des campagnes imparfaites et afficher des coûts d'acquisition corrects malgré tout.
Souvent c'est ailleurs. Un compte techniquement irréprochable qui pointe vers un site sans réassurance, une agence sans avis clients visibles ou un formulaire de contact en 14 champs produira des résultats décevants quelle que soit la qualité des campagnes.
À l'inverse, une agence avec une marque forte, des centaines d'avis positifs et une offre de destination précise peut se permettre des campagnes imparfaites et afficher des coûts d'acquisition corrects malgré tout.
Facteur 1 : l'offre commerciale et la notoriété
Google Ads amplifie ce qui existe.
Sur un marché où 2 agences dépensent le même budget mensuel sur des destinations identiques, celle qui affiche 300 avis Google à 4,8 étoiles et une expertise de destination visible, obtiendra un coût par lead structurellement inférieur à celle qui démarre avec 11 avis et une page d'accueil générique.
Le clic coûte le même prix pour les deux. Le taux de conversion, lui, ne s'achète pas dans Google Ads.
L'étude "Decoding Decisions" conduite par Google et The Behavioural Architects auprès de 31 000 acheteurs réels l'établit : 70% des décisions d'achat sont influencées par des facteurs autres que le prix.
La preuve sociale, l'autorité perçue sur une destination et le sentiment de proximité avec la marque pèsent davantage que le prix dans la décision finale.
Lire aussi : Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ?
Sur un marché où 2 agences dépensent le même budget mensuel sur des destinations identiques, celle qui affiche 300 avis Google à 4,8 étoiles et une expertise de destination visible, obtiendra un coût par lead structurellement inférieur à celle qui démarre avec 11 avis et une page d'accueil générique.
Le clic coûte le même prix pour les deux. Le taux de conversion, lui, ne s'achète pas dans Google Ads.
L'étude "Decoding Decisions" conduite par Google et The Behavioural Architects auprès de 31 000 acheteurs réels l'établit : 70% des décisions d'achat sont influencées par des facteurs autres que le prix.
La preuve sociale, l'autorité perçue sur une destination et le sentiment de proximité avec la marque pèsent davantage que le prix dans la décision finale.
Lire aussi : Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ?
Facteur 2 : le pilotage du compte
Stratégie par niveau d'intention
Un internaute qui tape "voyage Brésil famille" n'est pas au même stade de décision que celui qui tape "agence voyage spécialiste Brésil circuits famille avis". Diffuser la même annonce générique sur ces 2 requêtes revient à gaspiller du budget sur la première et à sous-performer sur la seconde. Une structure de compte efficace distingue ces niveaux d'intention et adapte le message, la page de destination et l'enchère à chacun.
Les requêtes longues, composées de plusieurs mots et exprimant une recherche précise, attirent un volume moindre mais des prospects significativement plus avancés dans leur cycle de décision. L'équilibre entre requêtes courtes et requêtes longues détermine en grande partie le coût par lead final.
La rédaction des annonces
Une annonce précise sur l'intention de la requête améliore le Quality Score, c'est-à-dire le score de pertinence attribué par Google à chaque mot-clé, qui détermine la position de l'annonce et son coût par clic. Un Quality Score élevé permet d'obtenir une meilleure position qu'un concurrent qui enchérit davantage mais dont l'alignement entre la requête, l'annonce et la page de destination est moins précis.
L'évolution du compte dans le temps
Une structure posée en janvier et jamais retouchée en mars perd progressivement de l'argent. Les comportements de recherche évoluent, la pression concurrentielle fluctue avec la saisonnalité, certaines annonces s'essoufflent. La capacité à lire ces évolutions et à ajuster en continu sépare un compte qui progresse d'un compte qui stagne.
Le garde-fou face à l'automatisation
Google pousse structurellement vers l'automatisation, AI Max, Performance Max, Smart Bidding (enchères entièrement pilotées par l'algorithme), correspondance large des mots-clés activée par défaut… Ces options maximisent avant tout les revenus de Google si ce n’est pas piloté méticuleusement.
Ces outils ont des mérites réels dans certains contextes. Mal paramétrés ou non surveillés, ils diffusent des annonces sur des requêtes sans rapport avec votre activité, cannibalisent vos campagnes de marque et consomment du budget sans valeur commerciale. Certains comptes dans le secteur voyage fonctionnent encore très bien en CPC manuel, avec un contrôle total sur les enchères.
Le budget
Le coût par lead oscille entre 20 et 30 euros en période de forte demande. En période tendue, il monte à 70 ou 80 euros : le gâteau est plus petit, les annonceurs aussi nombreux. En dessous 50 à 80 euros de budget quotidien, le volume de conversions est insuffisant pour alimenter correctement les algorithmes d'enchères. Le compte reste en régime d'apprentissage permanent sans jamais performer.
Lire aussi : Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027
Un internaute qui tape "voyage Brésil famille" n'est pas au même stade de décision que celui qui tape "agence voyage spécialiste Brésil circuits famille avis". Diffuser la même annonce générique sur ces 2 requêtes revient à gaspiller du budget sur la première et à sous-performer sur la seconde. Une structure de compte efficace distingue ces niveaux d'intention et adapte le message, la page de destination et l'enchère à chacun.
Les requêtes longues, composées de plusieurs mots et exprimant une recherche précise, attirent un volume moindre mais des prospects significativement plus avancés dans leur cycle de décision. L'équilibre entre requêtes courtes et requêtes longues détermine en grande partie le coût par lead final.
La rédaction des annonces
Une annonce précise sur l'intention de la requête améliore le Quality Score, c'est-à-dire le score de pertinence attribué par Google à chaque mot-clé, qui détermine la position de l'annonce et son coût par clic. Un Quality Score élevé permet d'obtenir une meilleure position qu'un concurrent qui enchérit davantage mais dont l'alignement entre la requête, l'annonce et la page de destination est moins précis.
L'évolution du compte dans le temps
Une structure posée en janvier et jamais retouchée en mars perd progressivement de l'argent. Les comportements de recherche évoluent, la pression concurrentielle fluctue avec la saisonnalité, certaines annonces s'essoufflent. La capacité à lire ces évolutions et à ajuster en continu sépare un compte qui progresse d'un compte qui stagne.
Le garde-fou face à l'automatisation
Google pousse structurellement vers l'automatisation, AI Max, Performance Max, Smart Bidding (enchères entièrement pilotées par l'algorithme), correspondance large des mots-clés activée par défaut… Ces options maximisent avant tout les revenus de Google si ce n’est pas piloté méticuleusement.
Ces outils ont des mérites réels dans certains contextes. Mal paramétrés ou non surveillés, ils diffusent des annonces sur des requêtes sans rapport avec votre activité, cannibalisent vos campagnes de marque et consomment du budget sans valeur commerciale. Certains comptes dans le secteur voyage fonctionnent encore très bien en CPC manuel, avec un contrôle total sur les enchères.
Le budget
Le coût par lead oscille entre 20 et 30 euros en période de forte demande. En période tendue, il monte à 70 ou 80 euros : le gâteau est plus petit, les annonceurs aussi nombreux. En dessous 50 à 80 euros de budget quotidien, le volume de conversions est insuffisant pour alimenter correctement les algorithmes d'enchères. Le compte reste en régime d'apprentissage permanent sans jamais performer.
Lire aussi : Evolutions des recherches Google : ce qu'une agence de voyages doit anticiper pour 2027
Facteur 3 : le tracking et les signaux
Mesurer correctement ses conversions dans le respect du RGPD signifie que chaque demande de devis remonte dans Google Ads comme une conversion attribuée au bon clic. Sans cette mesure, Google optimise dans le vide.
Au-delà des conversions finales, les signaux comportementaux intermédiaires sont rarement exploités : durée de session, pages de circuits consultées, retour sur le site, formulaire partiellement rempli. Ces signaux permettent à l'algorithme de qualifier les prospects en amont et de concentrer les enchères sur les profils qui convertissent.
Des conversions mal configurées ou des doublons de mesure produisent des données corrompues, souvent invisibles dans les rapports standard.
Le tracking côté serveur, via des solutions comme Addingwell, améliore significativement la fiabilité de cette mesure en contournant les adblockers et les restrictions navigateur. Les gains de récupération de données atteignent 20 à 30% selon les comptes, autant de signaux supplémentaires transmis à Google.
Dernière dimension, la plus sous-utilisée : les listes clients. En connectant son CRM ou sa base email à Google Ads via Customer Match, un annonceur permet à l'algorithme de reconnaître ses meilleurs clients parmi les internautes, de construire des audiences similaires et de personnaliser ses messages de fidélisation.
Le levier le plus puissant de la plateforme. Il ne coûte rien de plus.
Au-delà des conversions finales, les signaux comportementaux intermédiaires sont rarement exploités : durée de session, pages de circuits consultées, retour sur le site, formulaire partiellement rempli. Ces signaux permettent à l'algorithme de qualifier les prospects en amont et de concentrer les enchères sur les profils qui convertissent.
Des conversions mal configurées ou des doublons de mesure produisent des données corrompues, souvent invisibles dans les rapports standard.
Le tracking côté serveur, via des solutions comme Addingwell, améliore significativement la fiabilité de cette mesure en contournant les adblockers et les restrictions navigateur. Les gains de récupération de données atteignent 20 à 30% selon les comptes, autant de signaux supplémentaires transmis à Google.
Dernière dimension, la plus sous-utilisée : les listes clients. En connectant son CRM ou sa base email à Google Ads via Customer Match, un annonceur permet à l'algorithme de reconnaître ses meilleurs clients parmi les internautes, de construire des audiences similaires et de personnaliser ses messages de fidélisation.
Le levier le plus puissant de la plateforme. Il ne coûte rien de plus.
Les 3 facteurs ensemble
Une agence avec un pilotage excellent mais une notoriété inexistante paie chaque lead plus cher que nécessaire.
Une agence avec une offre et un pilotage solides mais une mesure lacunaire prend des décisions stratégiques sur des données fausses.
Identifier lequel de ces 3 facteurs constitue le vrai point de friction est l'exercice le plus utile avant de toucher aux budgets ou aux annonces.
Une agence avec une offre et un pilotage solides mais une mesure lacunaire prend des décisions stratégiques sur des données fausses.
Identifier lequel de ces 3 facteurs constitue le vrai point de friction est l'exercice le plus utile avant de toucher aux budgets ou aux annonces.
En bref
- La performance d'une stratégie Google Ads dans le voyage dépend de 3 facteurs indissociables : la force commerciale, la qualité du pilotage des campagnes et la donnée qui nourrit l'algorithme.
- Le coût par lead oscille entre 20 et 30 euros en période favorable et monte à 70 ou 80 euros en période tendue.
- En dessous de 50 à 80 euros de budget quotidien, générer un volume de données suffisant pour performer devient structurellement difficile.
- Le coût par lead oscille entre 20 et 30 euros en période favorable et monte à 70 ou 80 euros en période tendue.
- En dessous de 50 à 80 euros de budget quotidien, générer un volume de données suffisant pour performer devient structurellement difficile.
Adrien Houizot est consultant Google Ads spécialisé exclusivement dans le secteur du voyage et du tourisme depuis 8 ans.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
Après avoir exercé dans plusieurs agences de marketing digital, il accompagne aujourd'hui des agences de voyages B2C & B2B, des hébergeurs et des prestataires d’activités touristiques.
Il est le fondateur de Monsieur Travel Marketing.
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