Le Portugal de l’intérieur : la nouvelle frontière du voyage authentique

Pour les tour-opérateurs, le Portugal intérieur représente bien plus qu’une tendance : c’est une réponse concrète à l’évolution des attentes des voyageurs.

Les clients d’aujourd’hui recherchent des destinations moins saturées, plus durables, où la qualité prime sur la quantité. Or, ces régions offrent justement l’espace, la tranquillité et la sincérité que beaucoup d’autres destinations ont perdues.



De plus, les infrastructures touristiques se sont nettement améliorées : hébergements ruraux de charme, maisons d’hôtes rénovées, hôtels-boutiques intégrés dans le patrimoine historique…

Le tout soutenu par un réseau routier efficace et des distances raisonnables : il est possible de combiner plusieurs régions en un même circuit, tout en gardant un rythme doux et équilibré.



Pour les agences spécialisées, le Portugal intérieur permet donc de créer des programmes différenciants, à forte identité et à faible empreinte écologique :



• Circuits thématiques autour du vin, de la céramique, de la cuisine régionale ou du patrimoine roman.

• Voyages incentives pour petites équipes, misant sur l’immersion et le ressourcement.

• Séjours bien-être et nature, en partenariat avec des hébergements écoresponsables et des producteurs locaux.