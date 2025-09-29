TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Gastronomie Portugaise – Le Monde Délicieux des Soupes


La gastronomie portugaise est un véritable voyage à travers les saveurs, les arômes et les traditions. Elle est aussi riche et variée que les paysages du pays, allant des montagnes verdoyantes du nord aux plaines dorées de l’Alentejo, en passant par la côte dramatique de l’Algarve.


Rédigé par le Lundi 29 Septembre 2025

Sopa de tomate © Shutterstock
DITEX

Pour les voyageurs qui aiment découvrir une culture à travers sa cuisine, le Portugal mérite sans aucun doute une escapade gourmande pour goûter à ses trésors culinaires.

Bien que l’on puisse parler sans fin des plats emblématiques du pays et de ses pâtisseries irrésistibles — comme la morue à la Brás, les sardines grillées ou le mondialement célèbre pastel de nata —, nous choisissons aujourd’hui de mettre à l’honneur l’un des plus grands symboles de la cuisine de réconfort portugaise : la soupe.

Un pays de passionnés de soupe

Saviez-vous que le Portugal est l’un des plus grands consommateurs de soupe en Europe et même dans le monde ? Pour les Portugais, la soupe est bien plus qu’une simple entrée ; elle fait partie du quotidien et de l’identité nationale. Les familles grandissent avec la soupe sur la table, les enfants sont encouragés à en manger chaque jour, et elle est souvent considérée comme la façon la plus saine de commencer un repas.

Le plus souvent servies avant le plat principal, les soupes sont extrêmement variées. Les recettes changent selon la région, la saison ou même l’occasion. Dans certaines zones rurales, la soupe se déguste en fin de repas, comme une manière légère et nourrissante de conclure. Presque toujours préparées à base de légumes et enrichies d’huile d’olive, les soupes portugaises associent simplicité et saveur, tout en restant saines et rassasiantes.

Découvrons ensemble quelques-unes des soupes les plus emblématiques et traditionnelles du Portugal.

Caldo Verde

Peut-être la soupe portugaise la plus emblématique, le caldo verde est inséparable de la culture et des festivités populaires. Originaire de la région du Minho, au nord du pays, il s’est rapidement imposé comme un favori national. Cette recette humble se compose de pommes de terre, de chou kale (couve galega) finement émincé, de rondelles de chorizo épicé et d’un filet d’huile d’olive. Traditionnellement servi dans des bols en terre cuite et accompagné d’une tranche de pain de maïs (broa), le caldo verde est simple mais profondément réconfortant.
Caldo verde © Shutterstock

Sopa da Pedra

Contrairement à de nombreuses soupes qui accompagnent le repas, la sopa da pedra constitue à elle seule un plat complet. Ses origines remontent à la région du Ribatejo, où la légende raconte qu’un moine affamé réussit à convaincre les villageois d’ajouter des ingrédients dans une marmite qui ne contenait au départ qu’une pierre. Le résultat fut une soupe généreuse et copieuse, devenue symbole de créativité et de partage. Aujourd’hui encore, la sopa da pedra est préparée avec des haricots, des pommes de terre, des carottes, du lard, du porc, de la saucisse, du chou, de l’ail et des épices aromatiques. Un véritable festin dans un bol !
Sopa de pedra © Shutterstock

Canja de Galinha

Simple, délicate et réconfortante, la canja de galinha est souvent associée aux remèdes maison et aux traditions familiales. Ce bouillon de poulet se prépare en faisant mijoter un poulet entier avec de l’eau, de l’huile d’olive et une pincée de sel. Une fois le bouillon parfumé, on y ajoute de petites pâtes — en forme d’étoiles, de lettres ou du riz —, ainsi que la chair effilochée du poulet. Dans certaines recettes, les abats sont également utilisés pour enrichir la saveur. Servie bien chaude, cette soupe réchauffe les malades, apaise les fatigués et reste un incontournable lors des repas familiaux et des occasions festives.

Sopa de Peixe

Avec son lien étroit avec l’océan Atlantique, il n’est pas surprenant que la sopa de peixe (soupe de poisson) occupe une place de choix dans la gastronomie portugaise. Cette soupe savoureuse associe poissons ou fruits de mer à des légumes et à un bouillon de poisson parfumé. Certaines régions y ajoutent du riz, d’autres des pâtes, et chacune y apporte une touche personnelle grâce à ses herbes et épices locales. Riche en nutriments et pleine de saveurs marines, c’est un véritable hommage au patrimoine maritime du pays.

Sopa de Legumes

La soupe de légumes est peut-être la plus simple de toutes, mais c’est aussi la plus courante dans les foyers portugais. Préparée avec des pommes de terre, des carottes, des oignons, de la citrouille et des poireaux, les légumes sont cuits puis réduits en purée pour obtenir une texture onctueuse. On y ajoute enfin du chou portugais ou d’autres légumes verts pour plus de fraîcheur. Malgré sa modestie, cette soupe reste un pilier de la cuisine quotidienne, réconfortante et adaptable aux saisons.

Açorda Alentejana

Venue de l’Alentejo, l’açorda alentejana est l’une des soupes les plus originales du Portugal. Plus qu’une soupe, c’est un plat rustique et authentique. Sa préparation est simple : de l’eau chaude parfumée à l’ail, à la coriandre et à l’huile d’olive, souvent accompagnée d’un œuf poché, est versée sur du pain rassis. Le résultat est parfumé, nourrissant et plein de caractère. Née de la frugalité, l’açorda illustre parfaitement l’art portugais de sublimer des ingrédients simples en plats mémorables.
Açorda © Shutterstock

Caldeirada de Peixe

Bien qu’elle se rapproche davantage d’un ragoût que d’une soupe, la caldeirada mérite sa place ici. Ce plat, créé par les communautés de pêcheurs, consiste à superposer différentes variétés de poissons avec des pommes de terre, des oignons, des tomates, des poivrons et des herbes, le tout mijoté lentement avec de l’huile d’olive et du vin blanc. Le bouillon obtenu est riche et savoureux, un véritable hommage aux traditions côtières portugaises. Servie avec du pain rustique pour tremper dans le jus, la caldeirada est un concentré d’authenticité.

Sopa de Tomate à l’Alentejana

Autre spécialité de l’Alentejo, la soupe de tomates se distingue par sa couleur éclatante et sa saveur intense. Préparée avec des tomates bien mûres, des oignons, de l’ail, du laurier et de l’huile d’olive, elle est parfois agrémentée d’un œuf poché. Versée sur des tranches de pain, elle devient un plat simple mais généreux, qui reflète parfaitement la chaleur et la convivialité du sud du Portugal.

Plus qu’un plat – Une expérience culturelle

Les soupes portugaises ne sont pas seulement nourrissantes ; elles portent en elles des traditions, des souvenirs et l’esprit de partage. Elles témoignent de l’ingéniosité d’un peuple qui a su, au fil du temps, transformer des ingrédients modestes en plats d’une grande richesse gustative. Qu’elles soient dégustées lors d’une fête populaire, dans une taverne de village ou dans un restaurant moderne, les soupes incarnent le mode de vie portugais : simple, généreux et authentique.

Lorsque vos clients visiteront le Portugal, encouragez-les à découvrir cette facette de la cuisine locale. Déguster un bol de caldo verde dans le nord, savourer une açorda sous le soleil de l’Alentejo ou profiter d’une sopa de peixe face à l’Atlantique, c’est vivre une véritable expérience culturelle.

Notre équipe chez IN TOURS PORTUGAL s’engage à offrir à chaque visiteur un voyage gastronomique inoubliable, qui nourrit le corps tout en laissant une mémoire durable de l’hospitalité portugaise.

IN TOURS PORTUGAL – Votre partenaire fiable et passionné !



