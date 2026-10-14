Gestion des bagages : Alltheway cible le MICE, les croisières et le ski

« Nous voulons que chaque agence, chaque DMC, chaque croisiériste puisse dire à ses clients : partez les mains libres, on s’occupe du reste »

Dans les, la solution prévoit la livraison des bagages et des équipementsL’entreprise souhaite ainsides déplacements collectifs et permettre aux professionnels d’intégrer uneà leurs programmes.Elle annonce reverserchaque mois, à partir detraités. Selon, le montant moyen associé à un groupe type de 25 personnes se situe entre. Les partenaires disposent par ailleurs, d’un outil de, d’unet d’une, explique Émilie Gazeau, CEO d’Alltheway.