easyJet ouvre deux nouvelles lignes à La Rochelle

easyJet annonce l’ouverture de deux nouvelles liaisons, portant à sept le nombre de destinations proposées au départ de La Rochelle.
Opérées dans les deux sens, elles permettront de renforcer les échanges entre le littoral atlantique, la Côte d’Azur et le sud de l’Angleterre.
La ligne La Rochelle–Nice sera lancée le 9 avril 2027, avec deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis. Le trajet durera environ 1h35, avec des tarifs à partir de 45 euros l’aller simple par personne, sous réserve de disponibilité.
La liaison vers Southampton débutera le 29 mai 2027, avec des vols les mardis et samedis. Le trajet direct durera environ 1h20, avec des tarifs à partir de 50 euros l’aller simple par personne, sous réserve de disponibilité.
Opérées dans les deux sens, elles permettront de renforcer les échanges entre le littoral atlantique, la Côte d’Azur et le sud de l’Angleterre.
La ligne La Rochelle–Nice sera lancée le 9 avril 2027, avec deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis. Le trajet durera environ 1h35, avec des tarifs à partir de 45 euros l’aller simple par personne, sous réserve de disponibilité.
La liaison vers Southampton débutera le 29 mai 2027, avec des vols les mardis et samedis. Le trajet direct durera environ 1h20, avec des tarifs à partir de 50 euros l’aller simple par personne, sous réserve de disponibilité.
easyJet renforce son réseau régional
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Avec Southampton, easyJet complète son offre vers le Royaume-Uni au départ de La Rochelle, où elle dessert déjà Bristol, Londres-Gatwick et Manchester.
Cette nouvelle liaison permettra notamment de rejoindre le sud de l’Angleterre, avec Winchester, la New Forest ou encore l’île de Wight.
De son côté, la ligne vers Nice vient renforcer le réseau domestique de la compagnie au départ de La Rochelle. Elle permettra de rejoindre directement la Côte d’Azur, sans passer par Paris, aussi bien pour les voyages de loisirs que pour les déplacements professionnels.
"Ces deux nouvelles liaisons au départ de La Rochelle reflètent notre conviction que la connectivité régionale est un levier essentiel d’attractivité et de développement économique pour les territoires", déclare Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet pour la France.
A lire aussi : easyJet : accord trouvé à quelques jours de la grève !
Cette nouvelle liaison permettra notamment de rejoindre le sud de l’Angleterre, avec Winchester, la New Forest ou encore l’île de Wight.
De son côté, la ligne vers Nice vient renforcer le réseau domestique de la compagnie au départ de La Rochelle. Elle permettra de rejoindre directement la Côte d’Azur, sans passer par Paris, aussi bien pour les voyages de loisirs que pour les déplacements professionnels.
"Ces deux nouvelles liaisons au départ de La Rochelle reflètent notre conviction que la connectivité régionale est un levier essentiel d’attractivité et de développement économique pour les territoires", déclare Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet pour la France.
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