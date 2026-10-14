easyJet ouvre deux nouvelles lignes à La Rochelle

Opérées dans les deux sens, elles permettront de renforcer les échanges entre le littoral atlantique, la Côte d’Azur et le sud de l’Angleterre.avec deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis. Le trajet durera environ 1h35, avec des tarifs à partir de 45 euros l’aller simple par personne, sous réserve de disponibilité.avec des vols les mardis et samedis. Le trajet direct durera environ 1h20, avec des tarifs à partir de 50 euros l’aller simple par personne, sous réserve de disponibilité.