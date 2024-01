Le contenu d'easyJet désormais accessible aux OTA sur Travelport

L'ajout des offres groupées d'easyJet Standard Plus (incluant le choix du siège et un grand bagage en cabine) et Essential (incluant le choix du siège et un bagage enregistré), complétant les tarifs existants Standard, Business Inclusive et Flexi, enrichira considérablement les options disponibles pour les voyageurs d'affaires et de loisirs

gérer en toute transparence les réservations easyJet, y compris les modifications et les échanges

Travelport et easyJet ont annoncé la signature d'un nouvel accord de distribution qui prend en compte, pour la première fois,(OTA).Cet accord pluriannuel donne accès aux utilisateurs de Travelport+ , sans aucune restriction concernant le réseau d'agences. ", précise le GDS dans un communiqué.Les agents pourront, et personnaliser les offres pour leurs voyageurs. Ils pourront aussi "", précise Travelport.