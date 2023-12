Travelport propose le contenu NDC du groupe Lufthansa

Nous sommes déterminés à faciliter l’expérience NDC pour la communauté des agences, et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la fourniture d'une solution NDC complète, prête pour la vente au détail, pour les compagnies aériennes du Groupe Lufthansa

Initialement, les professionnels du tourisme situés en Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont pu bénéficier de cette avancée, avant que le GDS étende aux autres pays européens ces fonctionnalités.Elles seront déployées ensuite dans les régions Amériques, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique au début de l'année 2024.", a déclaré Jason Clarke, Chief Commercial Officer, Travel Partners, chez Travelport. Pour plus d'informations sur l'offre NDC du Groupe Lufthansa, il est possible de consulter le site dédié à l'offre NDC Partner Program.