Travelport veut offrir un "moyen plus intuitif et efficace pour vendre"

" Les agents de voyages sont les véritables détaillants de notre industrie, et le lancement de Smartpoint Cloud sur Travelport+ aidera nos partenaires à offrir plus de valeur à leurs clients et fournisseurs.



Smartpoint Cloud personnalisera davantage les flux de travail des agents, contribuera à générer plus de revenus et, surtout, impressionnera les clients, " prédit Tom Kershaw, Chief Product & Technology Officer chez Travelport.



Centrée sur les besoins des agents de voyages, la solution ne délaisse pas les fournisseurs.



Le contenu est organisé et promu grâce à des affichages matriciels concis et conviviaux qui permettent une comparaison sans effort du contenu provenant de diverses sources, telles que le NDC et le contenu traditionnel des compagnies aériennes.