Train : un univers et un imaginaire en recomposition [ABO]

Compte tenu de son histoire et de sa symbolique, où en sont les imaginaires contemporains par rapport au train ?



Sans des wagons plombés occupés par des millions de malheureux qui se dilueront en fumée, il aurait pu entretenir une image positive pour une humanité acculée à l’immobilité.



Économique, efficace, rapide et surtout sûr, il est apprécié des adultes et des enfants qui raffolent de la liberté de mouvement qu’il leur permet, tout en ayant à son actif un autre avantage de taille : il est censé épargner l’environnement contrairement à son rival, l’avion et sa rivale, la voiture.



Transport propre, il est donc le gagnant de l’iconographie moderne du voyage, malgré les retards, les perturbations et les grèves qu’il fait subir à ses usagers.



Ses exploits technologiques lui permettent également de tutoyer le futur tout en gardant les pieds sur terre et conservant des dimensions humaines. En route vers l’avenir tout en restant ancré dans le passé, le train devrait d’autant plus confirmer son image positive qu’il a adopté le meilleur de la technologie pour faciliter et améliorer ses relations avec ses clients.



Fast et slow à la fois, nocturne et diurne, international ou régional, le train représente donc une sorte de caméléon des transports capable d’épouser tous les courants qui traversent la société et de donner l’illusion de l’aventure grâce à la nouvelle image qu’il se façonne autour de son réseau TER et ses trains internationaux sillonnant l’Europe du nord au sud.



Pourvu simplement que sa trésorerie et la nôtre suivent. Car les billets de train sont perçus par les voyageurs comme onéreux et surtout parfois plus onéreux que l’avion. Un comble et une bataille du rail à gagner !