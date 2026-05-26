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Four Seasons dévoile ses premiers itinéraires Private Jet Experience 2028

Deux nouveaux voyages mèneront les clients de Venise à l’Antarctique


Four Seasons Hotels and Resorts a présenté les premiers itinéraires 2028 de son programme Private Jet Experience avec le retour des voyages "Uncharted Discovery" et "New World Icons". Ces nouveaux circuits emmèneront les voyageurs dans plusieurs destinations internationales à bord du jet privé de la marque, avec des étapes notamment prévues à Carthagène, Porto Rico, Venise ou encore en Antarctique.


Rédigé par le Mardi 26 Mai 2026 à 15:40

Les nouveaux itinéraires 2028 incluront notamment des étapes à Carthagène, Porto Rico et Venise dans plusieurs établissements Four Seasons. Photo: Private Jet Experience
Les nouveaux itinéraires 2028 incluront notamment des étapes à Carthagène, Porto Rico et Venise dans plusieurs établissements Four Seasons. Photo: Private Jet Experience
Martinique
Four Seasons Hotels and Resorts a présenté les premiers itinéraires 2028 de son programme Private Jet Experience.

Ces nouveaux circuits emmèneront les voyageurs dans plusieurs destinations comme Carthagène, Porto Rico, Venise ou encore l'Antarctique.

Le groupe hôtelier explique vouloir "renforcer son offre de voyages immersifs autour d’expériences culturelles, gastronomiques et naturelles" organisées dans plusieurs établissements de son portefeuille international.

Selon Marc Speichert, ces nouveaux itinéraires répondent à une demande croissante pour des voyages plus personnalisés et expérientiels.

Des itinéraires opérés en Airbus A321neo-LR

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Le voyage "Uncharted Discovery", programmé du 24 janvier au 13 février 2028, passera notamment par Los Angeles, le Mexique, le Pérou, Buenos Aires, l’Antarctique, Carthagène et Porto Rico.

De son côté, "New World Icons" , prévu du 1er au 20 mars 2028, reliera Hong Kong, Langkawi, Jaipur, Venise, les Dolomites, l’Islande, Anguilla et Los Cabos.

Four Seasons Hotels and Resorts précise que les voyageurs embarqueront à bord d’un Airbus A321neo-LR configuré pour 48 passagers seulement.

Chaque voyage comprendra une équipe dédiée composée notamment d’un concierge, d’un chef exécutif et d’un médecin de voyage afin d’assurer un accompagnement personnalisé tout au long du parcours.

A lire aussi : Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa

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Tags : four seasons
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