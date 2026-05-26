Four Seasons dévoile ses premiers itinéraires Private Jet Experience 2028

"Uncharted Discovery"

"New World Icons"

Le voyage, programmé du, passera notamment par Los Angeles, le Mexique, le Pérou, Buenos Aires, l’Antarctique, Carthagène et Porto Rico.De son côté,, prévu du, reliera Hong Kong, Langkawi, Jaipur, Venise, les Dolomites, l’Islande, Anguilla et Los Cabos.Four Seasons Hotels and Resorts précise que les voyageurs embarqueront à bord d’unconfiguré pourseulement.Chaque voyage comprendra une équipe dédiée composée notamment d’un, d’unet d’unafin d’assurer un accompagnement personnalisé tout au long du parcours.