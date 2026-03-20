Créneaux, avions... les contraintes de Bruxelles n'entament pas l'appétit de Corsair !

Ce n’est pas tout.



La compagnie dirigée par Pascal de Izaguirre va devoir libérer de très nombreux créneaux. En tout, 700 slots au départ d’Orly seront restitués, de façon irrévocable, cela correspond pratiquement à un vol par jour.



" C’est quand même un gros sacrifice, car Orly est contraint, et leur valeur stratégique est très élevée ", nous dit-on depuis le siège de la compagnie.



Les récupérer ne sera pas chose facile. Il faut attendre une attribution de slots et voir la candidature de la compagnie bleue retenue par le COHOR.



À ce chiffre doit s’ajouter aussi la libération, à titre provisoire au bénéfice de tiers, donc pour des concurrents, et jusqu’à la fin du plan de restructuration, de 800 créneaux.



Alors que l'Aéroport Paris-Orly gagne en puissance pour les concurrentes d’Air France, suite à son retrait au profit de Transavia, puis à la mise en fonction de la ligne de métro 14, céder 1 500 slots, donc l'équivalent de deux vols quotidiens, a valeur d’amputation pour une compagnie qui ne peut démultiplier les vols, puisqu’elle opère uniquement sur des lignes long-courriers.



De plus, durant l’été, ses capacités seront réduites, puisque 97 rotations entre Orly et l’Outre-mer devront être supprimées.



Même si le sacrifice est lourd, les équipes avaient anticipé ce genre de contraintes au moment d’établir leur business plan pour l’année en cours.



" Tout cela va bien sûr offrir des opportunités à nos concurrents ", rage un salarié depuis le siège à Rungis.



" Nous avions, par chance, anticipé les remèdes qu’aurait pu nous imposer la Commission européenne pour l’exercice 2025/2026. Cela signifie qu’il n’y aura aucun ajustement de notre plan de vols, ni d’annulations ", poursuit-il.



Les contraintes ne s’arrêtent pas là.