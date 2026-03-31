logo DestiMaG  
Recherche avancée

Sardaigne : Delphina Hotels & Resorts accélère sa montée en gamme

Une destination renforcée sur la scène internationale


Porté par une saison 2025 dynamique, le groupe hôtelier sarde Delphina Hotels & Resorts aborde 2026 avec de nouvelles distinctions, des investissements dans l’hébergement et une connectivité aérienne améliorée vers Olbia.



Rédigé par le Mardi 31 Mars 2026 à 11:05

Le groupe hôtelier sarde Delphina Hotels & Resorts aborde 2026 avec de nouvelles distinctions - Depositphotos.com @stefano.zaccaria1704.gmail.com
Le groupe hôtelier sarde Delphina Hotels & Resorts aborde 2026 avec de nouvelles distinctions - Depositphotos.com @stefano.zaccaria1704.gmail.com
Top of Travel
Après une bonne année 2025, Delphina Hotels & Resorts dévoile ses nouveautés pour la saison 2026.

Le groupe familial, implanté dans le nord de la Sardaigne, entend capitaliser sur ses engagements environnementaux, son positionnement haut de gamme et l’amélioration de l’accessibilité de la destination.

La Sardaigne bénéficie d’une visibilité accrue à l’approche de 2026. L’île figure pour la première fois dans la sélection Best in Travel 2026 de Lonely Planet, qui la classe parmi les 25 destinations mondiales à découvrir.

L’un des leviers clés pour 2026 reste l’amélioration des liaisons aériennes vers Olbia.

Plusieurs aéroports français, Paris (Orly, CDG, Beauvais), Marseille, Nice ou encore Toulouse, proposent des connexions vers la Sardaigne, avec des temps de vol réduits.

Sur le long-courrier, l’ouverture en mai 2026 d’une liaison directe entre New York JFK et Olbia par Delta Air Lines marque une étape supplémentaire dans l’ouverture de la destination au marché américain.

Delphina Hotels & Resorts : la montée en gamme se poursuit

Autres articles
Dans ce contexte, Delphina poursuit le développement de son offre.

Le groupe annonce notamment la création de la Villa Elicriso au sein de l’Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA (4* supérieur), à Isola Rossa.

Cette nouvelle unité, dotée d’une piscine privée et conçue pour accueillir familles et séjours multigénérationnels, s’inscrit dans la stratégie d’élargissement vers des hébergements plus exclusifs.

A lire : Sardaigne : Delphina, le luxe à l'italienne

Par ailleurs, le Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA célèbre en 2026 ses 20 ans sous enseigne Delphina. L’établissement confirme son positionnement d’éco-resort, régulièrement distingué pour ses engagements environnementaux et la qualité de ses infrastructures.

Delphina Hotels & Resorts : n’oublie pas le tourisme durable

Sur le segment haut de gamme, l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* franchit un nouveau cap en intégrant les réseaux Virtuoso Preferred Partner et The Leading Hotels of the World.

Ces distinctions renforcent la visibilité internationale de l’établissement, après plusieurs années d’investissements.

Le restaurant Il Paguro, situé au sein de l’hôtel, a également été distingué par le Guide Michelin, confirmant le poids de l’offre gastronomique dans l’expérience proposée par le groupe.

Delphina met par ailleurs en avant ses engagements en matière de tourisme responsable.

Le groupe a obtenu la certification Green Key pour l’ensemble de ses établissements, attestant du respect de standards internationaux en matière de durabilité.

Cette démarche a aussi été saluée par l’International Centre for Responsible Tourism, qui lui a décerné la médaille d’or dans la catégorie "Local Sourcing and Shared Value" lors des Europe Responsible Tourism Awards, avant une reconnaissance à l’échelle mondiale.


Lu 147 fois

Tags : delphina hotels & resorts, sardaigne
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !

Slovénie : le secret le mieux gardé d'Europe, à découvrir avec Worldia !
La Slovénie est l’une de ces rares destinations qui cochent toutes les cases : spectaculaire sans...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Soirée AGV Kissimmee le 16 avril - Découvrez les célèbres parcs d'attractions

Soirée AGV Kissimmee le 16 avril - Découvrez les célèbres parcs d'attractions
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Sardaigne : Delphina Hotels & Resorts accélère sa montée en gamme

Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027

Cyril Cousin (Air Transat) : une saison été bien orientée, portée par le Canada (Vidéo)

TO, agences, qui paie quoi ? Léa ou l'amour du risque !

Tourisme : le Maroc accélère sa stratégie pour doubler les arrivées françaises

Brand News

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin

Air Tahiti Nui ouvre Sydney et amorce une nouvelle dynamique sous l’impulsion de Lionel Guérin
Début 2026, Air Tahiti Nui a franchi une nouvelle étape de son développement, en annonçant une...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
AirMaG

AirMaG

Cyril Cousin (Air Transat) : une saison été bien orientée, portée par le Canada (Vidéo)

Cyril Cousin (Air Transat) : une saison été bien orientée, portée par le Canada (Vidéo)
CruiseMaG

CruiseMaG

Une traversée transatlantique Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 en juin 2027

Une traversée transatlantique Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 en juin 2027
Distribution

Distribution

TO, agences, qui paie quoi ? Léa ou l'amour du risque !

TO, agences, qui paie quoi ? Léa ou l'amour du risque !
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente

Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente
La Travel Tech

La Travel Tech

Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027

Navan atteint 702 M$ de chiffre d’affaires et veut accélèrer en 2027
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille

Stéphane Dartois nommé à la direction de l’InterContinental de Marseille
Partez en France

Partez en France

Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)

Disneyland Paris entre dans une nouvelle ère avec Disney Adventure World (vidéo)
Production

Production

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO

Leadership, crise, entreprise : les leçons de Carlos Ghosn au Forum du SETO
Transport

Transport

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire

Var : un accident entre un TER et un poids lourd interrompt le trafic ferroviaire
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias