Sardaigne : Delphina Hotels & Resorts accélère sa montée en gamme

Le groupe hôtelier sarde Delphina Hotels & Resorts aborde 2026 avec de nouvelles distinctions - Depositphotos.com @stefano.zaccaria1704.gmail.com
Après une bonne année 2025, Delphina Hotels & Resorts dévoile ses nouveautés pour la saison 2026.
Le groupe familial, implanté dans le nord de la Sardaigne, entend capitaliser sur ses engagements environnementaux, son positionnement haut de gamme et l’amélioration de l’accessibilité de la destination.
La Sardaigne bénéficie d’une visibilité accrue à l’approche de 2026. L’île figure pour la première fois dans la sélection Best in Travel 2026 de Lonely Planet, qui la classe parmi les 25 destinations mondiales à découvrir.
L’un des leviers clés pour 2026 reste l’amélioration des liaisons aériennes vers Olbia.
Plusieurs aéroports français, Paris (Orly, CDG, Beauvais), Marseille, Nice ou encore Toulouse, proposent des connexions vers la Sardaigne, avec des temps de vol réduits.
Sur le long-courrier, l’ouverture en mai 2026 d’une liaison directe entre New York JFK et Olbia par Delta Air Lines marque une étape supplémentaire dans l’ouverture de la destination au marché américain.
Le groupe familial, implanté dans le nord de la Sardaigne, entend capitaliser sur ses engagements environnementaux, son positionnement haut de gamme et l’amélioration de l’accessibilité de la destination.
La Sardaigne bénéficie d’une visibilité accrue à l’approche de 2026. L’île figure pour la première fois dans la sélection Best in Travel 2026 de Lonely Planet, qui la classe parmi les 25 destinations mondiales à découvrir.
L’un des leviers clés pour 2026 reste l’amélioration des liaisons aériennes vers Olbia.
Plusieurs aéroports français, Paris (Orly, CDG, Beauvais), Marseille, Nice ou encore Toulouse, proposent des connexions vers la Sardaigne, avec des temps de vol réduits.
Sur le long-courrier, l’ouverture en mai 2026 d’une liaison directe entre New York JFK et Olbia par Delta Air Lines marque une étape supplémentaire dans l’ouverture de la destination au marché américain.
Delphina Hotels & Resorts : la montée en gamme se poursuit
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Dans ce contexte, Delphina poursuit le développement de son offre.
Le groupe annonce notamment la création de la Villa Elicriso au sein de l’Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA (4* supérieur), à Isola Rossa.
Cette nouvelle unité, dotée d’une piscine privée et conçue pour accueillir familles et séjours multigénérationnels, s’inscrit dans la stratégie d’élargissement vers des hébergements plus exclusifs.
A lire : Sardaigne : Delphina, le luxe à l'italienne
Par ailleurs, le Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA célèbre en 2026 ses 20 ans sous enseigne Delphina. L’établissement confirme son positionnement d’éco-resort, régulièrement distingué pour ses engagements environnementaux et la qualité de ses infrastructures.
Le groupe annonce notamment la création de la Villa Elicriso au sein de l’Hotel Relax Torreruja Thalasso & SPA (4* supérieur), à Isola Rossa.
Cette nouvelle unité, dotée d’une piscine privée et conçue pour accueillir familles et séjours multigénérationnels, s’inscrit dans la stratégie d’élargissement vers des hébergements plus exclusifs.
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Par ailleurs, le Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA célèbre en 2026 ses 20 ans sous enseigne Delphina. L’établissement confirme son positionnement d’éco-resort, régulièrement distingué pour ses engagements environnementaux et la qualité de ses infrastructures.
Delphina Hotels & Resorts : n’oublie pas le tourisme durable
Sur le segment haut de gamme, l’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* franchit un nouveau cap en intégrant les réseaux Virtuoso Preferred Partner et The Leading Hotels of the World.
Ces distinctions renforcent la visibilité internationale de l’établissement, après plusieurs années d’investissements.
Le restaurant Il Paguro, situé au sein de l’hôtel, a également été distingué par le Guide Michelin, confirmant le poids de l’offre gastronomique dans l’expérience proposée par le groupe.
Delphina met par ailleurs en avant ses engagements en matière de tourisme responsable.
Le groupe a obtenu la certification Green Key pour l’ensemble de ses établissements, attestant du respect de standards internationaux en matière de durabilité.
Cette démarche a aussi été saluée par l’International Centre for Responsible Tourism, qui lui a décerné la médaille d’or dans la catégorie "Local Sourcing and Shared Value" lors des Europe Responsible Tourism Awards, avant une reconnaissance à l’échelle mondiale.
Ces distinctions renforcent la visibilité internationale de l’établissement, après plusieurs années d’investissements.
Le restaurant Il Paguro, situé au sein de l’hôtel, a également été distingué par le Guide Michelin, confirmant le poids de l’offre gastronomique dans l’expérience proposée par le groupe.
Delphina met par ailleurs en avant ses engagements en matière de tourisme responsable.
Le groupe a obtenu la certification Green Key pour l’ensemble de ses établissements, attestant du respect de standards internationaux en matière de durabilité.
Cette démarche a aussi été saluée par l’International Centre for Responsible Tourism, qui lui a décerné la médaille d’or dans la catégorie "Local Sourcing and Shared Value" lors des Europe Responsible Tourism Awards, avant une reconnaissance à l’échelle mondiale.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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