Sardaigne : Delphina Hotels & Resorts accélère sa montée en gamme

Dans ce contexte, Delphina poursuit le développement de son offre.Par ailleurs, le Resort Valle dell’Erica Thalasso & SPA célèbre en 2026 ses 20 ans sous enseigne Delphina. L’établissement confirme son positionnement d’éco-resort, régulièrement distingué pour ses engagements environnementaux et la qualité de ses infrastructures.