Sardaigne : Delphina, le luxe à l'italienne

Parmi les établissements du groupe Delphina, des 4 étoiles (à partir de 196€ la nuit pour deux personnes en demi-pension) mais aussi trois cinq étoiles (à partir de 300€ la nuit pour deux personnes, également en demi-pension).



Pour commencer le Capo d'Orso, un boutique hôtel qui compte 86 chambres cachées dans la nature. " C'est le plus romantique de nos établissements ", assure Tamara Amadu, responsable du marketing et des relations publiques. De fait, cet établissement est immergé dans un des plus beaux paysages du nord de la Sardaigne, dans le très verdoyant parc de Cala Capra (Palau), près de la célèbre "Roccia dell’Orso" .



Situé en bord de mer, entre deux plages abritées des vents, Cala Capra et Cala Selvaggia, le Capo d'Orso promet à ses clients "le luxe de l'intimité". Et aussi la " détente" grâce à son centre de thalasso et Spa, et son terrain de golf Pitch & Putt. Et aussi son club pour enfants. S’y ajoutent la baie de Cala Capra et la marina privée, qui peuvent accueillir des yachts jusqu’à 60m.



Autre cinq étoiles du groupe Delphina : le Valle dell'Erica. Ce Resort compte deux hôtels (217 chambres) et sept restaurants.



Il se trouve à moins de 10 minutes de la petite ville de Santa Teresa Gallura, un site touristique majeur à l'extrême nord de la Sardaigne, face au Parc International des Bouches de Bonifacio, formé par les deux archipels de La Maddalena et de la Corse. " On voit les falaises de Bonifacio, de l'autre côté d'un bras de mer ", insiste Tamara Amadu.