Des vacances de rêve en Sardaigne avec les hôtels et resorts Delphina, disponibles chez Corsicatours

Delphina a choisi de construire et de gérer ses complexes dans le respect le plus optimal de la nature environnante. Son implication pour l’environnement a pris corps à travers la marque We are green®. Efforts au quotidien, choix responsables, sensibilisation à l’écologie… Leurs nombreuses initiatives garantes de la protection et de la valorisation des terres sardes, ont d’ailleurs été récompensées !

Consécration suprême lors de la finale des « Word Travel Awards 2022 » : Delphina est élu 1er groupe hôtelier indépendant vert au monde.



Avec ses paysages de carte postale, ses plages de sable blanc aux eaux cristallines, c’est une destination de rêve pour les vacances.



Que vous cherchiez des vacances romantiques en couple, des vacances en famille ou des vacances bien-être, les hôtels Delphina ont tout pour répondre à vos attentes. Nous allons vous présenter ces établissements haut de gamme et leurs caractéristiques uniques qui font de la Sardaigne une destination inoubliable.