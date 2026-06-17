Île de Tatihou : j’ai testé pour vous... dormir sur un caillou !

Je n’ai pas abusé du calvados, l’eau-de-vie locale.



Située à seulement 1,4 kilomètre des côtes, l’île est accessible en cinq minutes par la mer et en quinze minutes une fois celle-ci retirée. Le bateau amphibie slalome alors entre les rochers et les parcs à huîtres, avant de dodeliner doucement jusqu’à Tatihou.



Ce navire constitue une attraction à lui tout seul.



Une fois sur place, pour accéder à la réception, vous traversez les curieux jardins maritimes et franchissez une porte antique qui a autrefois refoulé quelques soldats anglais.



Dans cette pointe nord-ouest de la France, nul ne s’attend à trouver une végétation caractéristique des régions bordées par l’Atlantique ou même par la Méditerranée. Et pourtant, certains arbres viennent d’Afrique ou du Maroc.



La déambulation, agréable et paisible, se fait au son des cris des mouettes et des goélands. Sur l’île de Tatihou, nous sommes presque chez nous, mais surtout chez eux, au cœur de la faune et de la flore de la Manche.



Outre les jardins, les visiteurs pourront découvrir son musée maritime, installé dans un ancien lazaret, un bâtiment qui servait à placer en quarantaine les marchandises et les équipages.



Les plus jeunes comme les moins jeunes pourront également visiter l’un des rares sites normands classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : la tour Vauban de l’île.



C’est dans ses murs de 3,60 mètres d’épaisseur qu’un espace muséographique a été installé afin de raconter l’histoire de cette caserne, qui servait à protéger la rade de Saint-Vaast.



Il est tout à fait possible de passer la journée sur ces 29 hectares.



Vers 19h, le navire quitte le caillou pour sa dernière rotation vers le continent. Les hôtes se retrouvent alors seuls sur l’île, totalement isolés du monde.