Île de Tatihou : j’ai testé pour vous... dormir sur un caillou !

Le secteur du tourisme retrouve quelques couleurs après trois mois passés à se faire peur, en regardant les courbes des réservations tendre inexorablement vers le plancher.
Alors que les clients semblent durablement délaisser les voyages lointains, du moins pour l’été 2026, il est peut-être temps de leur proposer de se dépayser en quittant la France continentale, sans pour autant sortir de son espace maritime !
Pour un voyage qui claque, il faut réunir quelques conditions : un lieu peu ou mal connu, un dépaysement assuré et de belles photos pour son compte Instagram.
Je vous propose tout cela sans avoir besoin d’un passeport ni de prendre l’avion... avec, en prime, la découverte d’une flore exotique composée d’avocatiers, de figuiers tropicaux ou encore d’acacias, alors qu’à quelques encablures se trouvent des parcs à huîtres et des prairies où paissent les vaches réputées de cette presqu’île française.
Embarquez avec moi pour une dizaine de minutes de navigation afin de vivre une véritable évasion à quelques centaines de mètres des côtés normandes.
Alors que les clients semblent durablement délaisser les voyages lointains, du moins pour l’été 2026, il est peut-être temps de leur proposer de se dépayser en quittant la France continentale, sans pour autant sortir de son espace maritime !
Pour un voyage qui claque, il faut réunir quelques conditions : un lieu peu ou mal connu, un dépaysement assuré et de belles photos pour son compte Instagram.
Je vous propose tout cela sans avoir besoin d’un passeport ni de prendre l’avion... avec, en prime, la découverte d’une flore exotique composée d’avocatiers, de figuiers tropicaux ou encore d’acacias, alors qu’à quelques encablures se trouvent des parcs à huîtres et des prairies où paissent les vaches réputées de cette presqu’île française.
Embarquez avec moi pour une dizaine de minutes de navigation afin de vivre une véritable évasion à quelques centaines de mètres des côtés normandes.
Île de Tatihou : le dépaysement total, en bas de chez soi !
Le voyage est devenu indispensable pour de nombreux Français, car il repose avant tout sur des imaginaires puissants.
Les îles profitent pleinement de cet imaginaire construit tout au long de notre vie, à commencer par les récits qui ont marqué notre enfance, avec les pirates, les romans à l’image de L’Île au trésor ou les films comme Seul au monde....
Ce n'est pas tout, car dans un monde ultraconnecté, où les frontières entre le travail et la vie personnelle sont parfois floues, se couper de l’agitation est devenu un véritable luxe.
Internet est désormais partout, même dans les avions. Alors non, je ne vous embarque pas dans un énième voyage de détox digitale, mais plutôt sur une île sans habitant ni superflu.
Cette aventure des temps modernes se vit avec la 5G, car il ne faut pas non plus renoncer totalement à son confort et à sa série Netflix. Et elle se déroule en France.
Si la mer qui la borde est parfois turquoise, le nom exotique, ne vous y méprenez pas, nous ne partons pas en direction de la Polynésie, mais dans la Manche, le département normand.
C’est là-bas que se trouve ce petit paradis tropical, au milieu d’une immense mer de nuages.
L’île de Tatihou est située au large de Saint-Vaast-la-Hougue, là où il est possible d’entendre les radios anglaises en roulant le long des côtes, dans un paysage qui rappelle parfois l’Irlande voisine.
Son nom possède plusieurs explications, mais son origine la plus probable viendrait du vieux norrois, autrement dit des Vikings. Il signifierait "l’îlot de Tat".
C’est un peu moins exotique que l’océan Indien, mais, en soirée, l’anecdote peut servir.
Ici, pas de catamaran, de raie manta ou de gros navire de croisière, mais un petit rafiot qui transporte chaque année 70 000 visiteurs. Tatihou, bien connue des Normands, l’est beaucoup moins des autres voyageurs en dehors de la presqu’île du Cotentin.
Les îles profitent pleinement de cet imaginaire construit tout au long de notre vie, à commencer par les récits qui ont marqué notre enfance, avec les pirates, les romans à l’image de L’Île au trésor ou les films comme Seul au monde....
Ce n'est pas tout, car dans un monde ultraconnecté, où les frontières entre le travail et la vie personnelle sont parfois floues, se couper de l’agitation est devenu un véritable luxe.
Internet est désormais partout, même dans les avions. Alors non, je ne vous embarque pas dans un énième voyage de détox digitale, mais plutôt sur une île sans habitant ni superflu.
Cette aventure des temps modernes se vit avec la 5G, car il ne faut pas non plus renoncer totalement à son confort et à sa série Netflix. Et elle se déroule en France.
Si la mer qui la borde est parfois turquoise, le nom exotique, ne vous y méprenez pas, nous ne partons pas en direction de la Polynésie, mais dans la Manche, le département normand.
C’est là-bas que se trouve ce petit paradis tropical, au milieu d’une immense mer de nuages.
L’île de Tatihou est située au large de Saint-Vaast-la-Hougue, là où il est possible d’entendre les radios anglaises en roulant le long des côtes, dans un paysage qui rappelle parfois l’Irlande voisine.
Son nom possède plusieurs explications, mais son origine la plus probable viendrait du vieux norrois, autrement dit des Vikings. Il signifierait "l’îlot de Tat".
C’est un peu moins exotique que l’océan Indien, mais, en soirée, l’anecdote peut servir.
Ici, pas de catamaran, de raie manta ou de gros navire de croisière, mais un petit rafiot qui transporte chaque année 70 000 visiteurs. Tatihou, bien connue des Normands, l’est beaucoup moins des autres voyageurs en dehors de la presqu’île du Cotentin.
Les Maisons de Tatihou : plus qu’un hôtel, une expérience !
Ce bout de terre de seulement 29 hectares, sans habitant si ce n’est un troupeau de moutons et quelques centaines de goélands battant la mesure au rythme des marées, dispose d’un... hôtel, baptisé Les Maisons de Tatihou.
Et c’est là tout l’intérêt de ce reportage.
Par le passé, les voisins du continent s’y rendaient pour la journée afin de visiter son musée, son jardin maritime et ses plantes du bassin méditerranéen, mais aussi de découvrir les vestiges de fortifications d’un passé pas si lointain, construites pour effrayer et faire reculer des Anglais qui avaient leurs petites habitudes dans les parages.
A lire : Comment la Manche réinvente la cohabitation entre les touristes et ses habitants
Une évasion à quelques pas de chez soi.
Depuis 2022, il est possible d’y séjourner dans un décor enchanteur, totalement isolé du monde. Ou presque, car, selon les horaires des marées, il est possible de rejoindre la France continentale à pied en seulement quelques minutes.
Des maisons présentes sur l’île ont ainsi été restaurées, dans le respect de l’architecture des lieux et de leur ambiance, afin de constituer un établissement trois étoiles de 26 chambres.
Alors oui, cet article ne se trouve pas dans la rubrique LuxuryTravelMag de votre site préféré, mais cela n’enlève rien au cachet du lieu, notamment à celui des quatre junior suites de la Maison des Amiraux.
Ici, pas de piscine ni de spa... l’établissement fait la part belle à la nature environnante.
Et cela ne gâche en rien le plaisir des visiteurs, qui auront d’ailleurs quelques jolies anecdotes à raconter, à commencer par la manière atypique de rejoindre cet hôtel.
Vous connaissez tous, ou presque, la comptine "Maman, les petits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ?"
À défaut d’avoir des jambes, pour rejoindre ce petit caillou de seulement 700 mètres de long, les hôtes d’un jour ou de plusieurs nuits peuvent emprunter une embarcation qui... roule.
Et c’est là tout l’intérêt de ce reportage.
Par le passé, les voisins du continent s’y rendaient pour la journée afin de visiter son musée, son jardin maritime et ses plantes du bassin méditerranéen, mais aussi de découvrir les vestiges de fortifications d’un passé pas si lointain, construites pour effrayer et faire reculer des Anglais qui avaient leurs petites habitudes dans les parages.
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Une évasion à quelques pas de chez soi.
Depuis 2022, il est possible d’y séjourner dans un décor enchanteur, totalement isolé du monde. Ou presque, car, selon les horaires des marées, il est possible de rejoindre la France continentale à pied en seulement quelques minutes.
Des maisons présentes sur l’île ont ainsi été restaurées, dans le respect de l’architecture des lieux et de leur ambiance, afin de constituer un établissement trois étoiles de 26 chambres.
Alors oui, cet article ne se trouve pas dans la rubrique LuxuryTravelMag de votre site préféré, mais cela n’enlève rien au cachet du lieu, notamment à celui des quatre junior suites de la Maison des Amiraux.
Ici, pas de piscine ni de spa... l’établissement fait la part belle à la nature environnante.
Et cela ne gâche en rien le plaisir des visiteurs, qui auront d’ailleurs quelques jolies anecdotes à raconter, à commencer par la manière atypique de rejoindre cet hôtel.
Vous connaissez tous, ou presque, la comptine "Maman, les petits bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ?"
À défaut d’avoir des jambes, pour rejoindre ce petit caillou de seulement 700 mètres de long, les hôtes d’un jour ou de plusieurs nuits peuvent emprunter une embarcation qui... roule.
Île de Tatihou : un jardin aux plantes exotiques !
Je n’ai pas abusé du calvados, l’eau-de-vie locale.
Située à seulement 1,4 kilomètre des côtes, l’île est accessible en cinq minutes par la mer et en quinze minutes une fois celle-ci retirée. Le bateau amphibie slalome alors entre les rochers et les parcs à huîtres, avant de dodeliner doucement jusqu’à Tatihou.
Ce navire constitue une attraction à lui tout seul.
Une fois sur place, pour accéder à la réception, vous traversez les curieux jardins maritimes et franchissez une porte antique qui a autrefois refoulé quelques soldats anglais.
Dans cette pointe nord-ouest de la France, nul ne s’attend à trouver une végétation caractéristique des régions bordées par l’Atlantique ou même par la Méditerranée. Et pourtant, certains arbres viennent d’Afrique ou du Maroc.
La déambulation, agréable et paisible, se fait au son des cris des mouettes et des goélands. Sur l’île de Tatihou, nous sommes presque chez nous, mais surtout chez eux, au cœur de la faune et de la flore de la Manche.
Outre les jardins, les visiteurs pourront découvrir son musée maritime, installé dans un ancien lazaret, un bâtiment qui servait à placer en quarantaine les marchandises et les équipages.
Les plus jeunes comme les moins jeunes pourront également visiter l’un des rares sites normands classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : la tour Vauban de l’île.
C’est dans ses murs de 3,60 mètres d’épaisseur qu’un espace muséographique a été installé afin de raconter l’histoire de cette caserne, qui servait à protéger la rade de Saint-Vaast.
Il est tout à fait possible de passer la journée sur ces 29 hectares.
Vers 19h, le navire quitte le caillou pour sa dernière rotation vers le continent. Les hôtes se retrouvent alors seuls sur l’île, totalement isolés du monde.
Située à seulement 1,4 kilomètre des côtes, l’île est accessible en cinq minutes par la mer et en quinze minutes une fois celle-ci retirée. Le bateau amphibie slalome alors entre les rochers et les parcs à huîtres, avant de dodeliner doucement jusqu’à Tatihou.
Ce navire constitue une attraction à lui tout seul.
Une fois sur place, pour accéder à la réception, vous traversez les curieux jardins maritimes et franchissez une porte antique qui a autrefois refoulé quelques soldats anglais.
Dans cette pointe nord-ouest de la France, nul ne s’attend à trouver une végétation caractéristique des régions bordées par l’Atlantique ou même par la Méditerranée. Et pourtant, certains arbres viennent d’Afrique ou du Maroc.
La déambulation, agréable et paisible, se fait au son des cris des mouettes et des goélands. Sur l’île de Tatihou, nous sommes presque chez nous, mais surtout chez eux, au cœur de la faune et de la flore de la Manche.
Outre les jardins, les visiteurs pourront découvrir son musée maritime, installé dans un ancien lazaret, un bâtiment qui servait à placer en quarantaine les marchandises et les équipages.
Les plus jeunes comme les moins jeunes pourront également visiter l’un des rares sites normands classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : la tour Vauban de l’île.
C’est dans ses murs de 3,60 mètres d’épaisseur qu’un espace muséographique a été installé afin de raconter l’histoire de cette caserne, qui servait à protéger la rade de Saint-Vaast.
Il est tout à fait possible de passer la journée sur ces 29 hectares.
Vers 19h, le navire quitte le caillou pour sa dernière rotation vers le continent. Les hôtes se retrouvent alors seuls sur l’île, totalement isolés du monde.
Tatihou : "La Normandie, belle et sauvage !"
Le bateau amphibie slalome alors entre les rochers et les parcs à huîtres, avant de dodeliner doucement jusqu’à Tatihou - RP
Le dernier lieu de rencontre n’est autre que Le Carré, le restaurant de l’hôtel. La carte, volontairement restreinte, propose une cuisine fraîche, élaborée à partir de produits locaux.
Au menu, nous retrouvons le plateau de fruits de mer locaux avec du saumon fumé maison, une assiette de charcuterie normande, mais aussi viandes et poissons selon les arrivages.
Une fois le repas terminé, les visiteurs se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Une expérience qui peut se révéler particulièrement agréable. Pas de bruit, pas d’agitation, pas de superflu ni d’animation...
À noter malgré tout, pour les mélomanes et les plus cultivés de nos lecteurs, que différents événements viennent faire vibrer l’île. À commencer par "Les Traversées", un festival de musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs.
Il se tiendra cette année du 12 au 16 août 2026, en plein cœur des grandes marées. Pourquoi à ce moment précis ? Tout simplement parce que les festivaliers rejoignent l’île à pied depuis Saint-Vaast-la-Hougue afin d’assister aux concerts sous chapiteau.
Ce n’est pas tout, puisqu’une déambulation théâtralisée est prévue le 4 juillet 2026. Elle plongera les participants au XVIIe siècle, au cœur de la cour du Roi-Soleil.
De plus, l’îlot de Tat, son appellation d’origine, pourra servir de point de départ pour visiter le Cotentin, ce bout du vieux monde qui ressemble par endroits à l’Angleterre voisine.
Vous vous dites que j’en fais un peu trop ?
Sébastien Higonet, de l'agence Vinotilus, y a fait escale avec un groupe de voyageurs tchèques il y a quelques semaines.
"C’est un lieu magique, comme on en trouve parfois en France. Un dépaysement à quelques encablures de la terre, sur l’une des rares îles normandes où la traversée est déjà une aventure insolite, avec ce bateau à roues qui amuse les petits comme les grands.
Si vous avez la chance d’y dormir, l’ambiance est encore plus exceptionnelle. La Normandie, belle et sauvage, comme on l’aime chez Vinotilus."
Au menu, nous retrouvons le plateau de fruits de mer locaux avec du saumon fumé maison, une assiette de charcuterie normande, mais aussi viandes et poissons selon les arrivages.
Une fois le repas terminé, les visiteurs se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Une expérience qui peut se révéler particulièrement agréable. Pas de bruit, pas d’agitation, pas de superflu ni d’animation...
À noter malgré tout, pour les mélomanes et les plus cultivés de nos lecteurs, que différents événements viennent faire vibrer l’île. À commencer par "Les Traversées", un festival de musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs.
Il se tiendra cette année du 12 au 16 août 2026, en plein cœur des grandes marées. Pourquoi à ce moment précis ? Tout simplement parce que les festivaliers rejoignent l’île à pied depuis Saint-Vaast-la-Hougue afin d’assister aux concerts sous chapiteau.
Ce n’est pas tout, puisqu’une déambulation théâtralisée est prévue le 4 juillet 2026. Elle plongera les participants au XVIIe siècle, au cœur de la cour du Roi-Soleil.
De plus, l’îlot de Tat, son appellation d’origine, pourra servir de point de départ pour visiter le Cotentin, ce bout du vieux monde qui ressemble par endroits à l’Angleterre voisine.
Vous vous dites que j’en fais un peu trop ?
Sébastien Higonet, de l'agence Vinotilus, y a fait escale avec un groupe de voyageurs tchèques il y a quelques semaines.
"C’est un lieu magique, comme on en trouve parfois en France. Un dépaysement à quelques encablures de la terre, sur l’une des rares îles normandes où la traversée est déjà une aventure insolite, avec ce bateau à roues qui amuse les petits comme les grands.
Si vous avez la chance d’y dormir, l’ambiance est encore plus exceptionnelle. La Normandie, belle et sauvage, comme on l’aime chez Vinotilus."
Les informations pratiques sur les Maisons de Tatihou
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L’hôtel est ouvert du 28 février au 1er novembre 2026.
L’établissement fournit les billets pour la traversée. Le bateau assure la liaison de 10h à 18h, et jusqu’à 19h en juillet et en août.
Le restaurant Le Carré est ouvert pour le petit-déjeuner, inclus dans la réservation et réservé aux seuls hôtes de l’hôtel. Il accueille ensuite les clients de 12h à 14h pour le déjeuner, puis de 19h à 20h30 pour le dîner.
L’établissement fournit les billets pour la traversée. Le bateau assure la liaison de 10h à 18h, et jusqu’à 19h en juillet et en août.
Le restaurant Le Carré est ouvert pour le petit-déjeuner, inclus dans la réservation et réservé aux seuls hôtes de l’hôtel. Il accueille ensuite les clients de 12h à 14h pour le déjeuner, puis de 19h à 20h30 pour le dîner.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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