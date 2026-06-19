Inauguration du « Riverside Western Lodge » : Europa-Park Resort agrandit sa cité western

Silver Lake City est un projet porté avec beaucoup de passion. Avec plus de deux ans de travaux, chaque détail a été pensé pour que nos visiteurs puissent s'évader dans un autre monde

Silver Lake City intègre aussiproposant des expériences interactives en réalité virtuelle.Côté services, le complexe déploie, une boutique en libre-service ouverte en continu 24h/24 et 7j/7.L'animation de la cité est quant à elle renforcée par des déambulations d'artistes, en particulier durant les week-ends, tandis que la nouvelle chapelle « San Antonio » offre un espace de tranquillité aux voyageurs.» a indiqué Ann-Kathrin Mack, associée-gérante du parc.Ce projet bénéficiera également d'un accompagnement narratif inédit.À partir d’août 2026, l'éditeur MACK Magic publiera la bande dessinée « La légende de Silver Lake City ». Inspirée des chroniques fictives de l’Adventure Club of Europe, l'œuvre retracera les aventures d'un jeune explorateur envoyé au Far West pour percer le mystère des pouvoirs magiques de l'eau du lac.