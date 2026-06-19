Inauguration du « Riverside Western Lodge » : Europa-Park Resort agrandit sa cité western

L'univers du Far West d'Europa-Park s'étoffe pour offrir une immersion totale aux visiteurs.
Avec l'ouverture du « Riverside Western Lodge », Silver Lake City se dote de 119 chambres supplémentaires, portant la capacité d'accueil globale à 532 lits.
Conçu avec des façades en bois, des tons chauds et une décoration soignée, le lodge respecte les codes esthétiques de la cité western.
« La cité western associe de manière unique hébergement proche de la nature, thématisation authentique et offres de loisirs. Ce qui a commencé comme un petit village avec des tipis colorés et des emplacements pour tentes il y a près de 25 ans est devenu un resort à part entière, offrant à nos visiteurs encore plus de possibilités pour un séjour de plusieurs jours », a ainsi rappelé Roland Mack, fondateur et propriétaire d'Europa-Park, dans un communiqué.
Cette extension s'accompagne d'un développement significatif de l'offre culinaire.
Le site accueille la « Silver Lake Brewery », une brasserie artisanale qui produit sa propre bière blonde non filtrée, la « Silver Lake Brew ». Les clients peuvent y observer le processus de fabrication depuis un espace de dégustation dédié.
Deux autres points de restauration complètent l'offre à proximité : « Grandpa Will's Hot Dogs » et le glacier « Cold Rush Western Ice Creams ».
Lire aussi : Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Avec l'ouverture du « Riverside Western Lodge », Silver Lake City se dote de 119 chambres supplémentaires, portant la capacité d'accueil globale à 532 lits.
Conçu avec des façades en bois, des tons chauds et une décoration soignée, le lodge respecte les codes esthétiques de la cité western.
« La cité western associe de manière unique hébergement proche de la nature, thématisation authentique et offres de loisirs. Ce qui a commencé comme un petit village avec des tipis colorés et des emplacements pour tentes il y a près de 25 ans est devenu un resort à part entière, offrant à nos visiteurs encore plus de possibilités pour un séjour de plusieurs jours », a ainsi rappelé Roland Mack, fondateur et propriétaire d'Europa-Park, dans un communiqué.
Cette extension s'accompagne d'un développement significatif de l'offre culinaire.
Le site accueille la « Silver Lake Brewery », une brasserie artisanale qui produit sa propre bière blonde non filtrée, la « Silver Lake Brew ». Les clients peuvent y observer le processus de fabrication depuis un espace de dégustation dédié.
Deux autres points de restauration complètent l'offre à proximité : « Grandpa Will's Hot Dogs » et le glacier « Cold Rush Western Ice Creams ».
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Réalité virtuelle, commerces et storytelling au cœur des nouveautés
Silver Lake City intègre aussi un centre de divertissement YULLBE GO, proposant des expériences interactives en réalité virtuelle.
Côté services, le complexe déploie le « Wild West Store », une boutique en libre-service ouverte en continu 24h/24 et 7j/7.
L'animation de la cité est quant à elle renforcée par des déambulations d'artistes, en particulier durant les week-ends, tandis que la nouvelle chapelle « San Antonio » offre un espace de tranquillité aux voyageurs.
« Silver Lake City est un projet porté avec beaucoup de passion. Avec plus de deux ans de travaux, chaque détail a été pensé pour que nos visiteurs puissent s'évader dans un autre monde » a indiqué Ann-Kathrin Mack, associée-gérante du parc.
Ce projet bénéficiera également d'un accompagnement narratif inédit.
À partir d’août 2026, l'éditeur MACK Magic publiera la bande dessinée « La légende de Silver Lake City ». Inspirée des chroniques fictives de l’Adventure Club of Europe, l'œuvre retracera les aventures d'un jeune explorateur envoyé au Far West pour percer le mystère des pouvoirs magiques de l'eau du lac.
Lire aussi : Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été
Côté services, le complexe déploie le « Wild West Store », une boutique en libre-service ouverte en continu 24h/24 et 7j/7.
L'animation de la cité est quant à elle renforcée par des déambulations d'artistes, en particulier durant les week-ends, tandis que la nouvelle chapelle « San Antonio » offre un espace de tranquillité aux voyageurs.
« Silver Lake City est un projet porté avec beaucoup de passion. Avec plus de deux ans de travaux, chaque détail a été pensé pour que nos visiteurs puissent s'évader dans un autre monde » a indiqué Ann-Kathrin Mack, associée-gérante du parc.
Ce projet bénéficiera également d'un accompagnement narratif inédit.
À partir d’août 2026, l'éditeur MACK Magic publiera la bande dessinée « La légende de Silver Lake City ». Inspirée des chroniques fictives de l’Adventure Club of Europe, l'œuvre retracera les aventures d'un jeune explorateur envoyé au Far West pour percer le mystère des pouvoirs magiques de l'eau du lac.
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