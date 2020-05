Europa-Park rouvre ses portes le 29 mai 2020

Europa-Park annonce sa réouverture de manière progressive : à partir du 18 mai les restaurants des hôtels rouvriront petit à petit, et le 29 mai le parc, les hôtels et le Camp-Resort / Camping ouvriront leurs portes.



Lors de la réouverture du parc, des mesures ciblées permettant de minimiser les risques d'infection seront mises en place annonce la direction. Parmi elles, la limitation du nombre de visiteurs par le biais d'une billetterie en ligne avec billets datés, le maintien des distances de sécurité (par ex. marquages au sol dans les files d'attente, les restaurants, etc...), la mise en œuvre de standards et processus d'hygiène renforcés (par ex. stands de désinfection supplémentaires, nettoyage et désinfection régulière des surfaces, etc...)...