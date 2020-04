Coronavirus : Europa-Park offre des ponchos à utiliser comme sur-blouses pour les soignants

La famille Mack a fait don de 25 000 ponchos au Conseil départemental du Haut-Rhin, en témoignage des liens d'amitié qui lient Michael Mack, associé-gérant d'Europa-Park, et Brigitte Klinkert, Présidente de la Collectivité haut-rhinoise.



Ces ponchos seront ensuite distribués par le Département 68 aux soignants de divers établissements (EHPAD, foyers d'enfants, foyers de personnes handicapées, services d'aide à domicile) et utilisés en tant que sur-blouses.



" Au nom de l'amitié franco-allemande, la famille Mack souhaite ainsi contribuer à son échelle et témoigner de sa solidarité. Soutenir les soignants qui sont en première ligne depuis des semaines et les aider à se protéger dans leur combat est essentiel. En tant que Consul honoraire de France, Michael Mack tient encore davantage à développer l'engagement transfrontalier en cette période difficile. " a indiqué un communiqué de presse d'Europa Park.