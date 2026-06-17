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GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

GROOM est réservée aux propriétaires de villas d’exception


Un nouveau service voit le jour à Bandol et sur la côte varoise. GROOM, une conciergerie haut de gamme, s’adresse aux propriétaires de villas d’exception et aux voyageurs en quête de raffinement.


Rédigé par le Vendredi 19 Juin 2026 à 17:20

GROOM est réservée aux propriétaires de villas d'exception - DR
GROOM est réservée aux propriétaires de villas d'exception - DR
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Voici venu un nouvel acteur dans le monde feutré de la conciergerie haut de gamme.

Créée par Maylis Moulin et installée à Bandol, GROOM s’adresse aux propriétaires de villas, de mas et de résidences d’exception, ainsi qu’aux voyageurs en quête de raffinement.

Elle propose une large gamme de services, comme des transferts privés, des chauffeurs dédiés, des massages ou encore des chefs privés.

Autres articles
Elle a également créé Le Cercle Signature.

Conçu comme un écosystème exclusif de partenaires locaux sélectionnés pour leur excellence, il propose l'accès au spa Thalazur de l’hôtel cinq étoiles L’Île Rousse, des instituts de soins, des sorties privées en mer, des dégustations confidentielles dans les domaines viticoles de l’appellation ou encore des tables prestigieuses…

La conciergerie propose ses services à Bandol, à Sanary-sur-Mer et dans leurs environs immédiats.

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Tags : conciergerie
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