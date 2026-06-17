GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

Voici venu un nouvel acteur dans le monde feutré de la conciergerie haut de gamme.
Créée par Maylis Moulin et installée à Bandol, GROOM s’adresse aux propriétaires de villas, de mas et de résidences d’exception, ainsi qu’aux voyageurs en quête de raffinement.
Elle propose une large gamme de services, comme des transferts privés, des chauffeurs dédiés, des massages ou encore des chefs privés.
Créée par Maylis Moulin et installée à Bandol, GROOM s’adresse aux propriétaires de villas, de mas et de résidences d’exception, ainsi qu’aux voyageurs en quête de raffinement.
Elle propose une large gamme de services, comme des transferts privés, des chauffeurs dédiés, des massages ou encore des chefs privés.
Elle a également créé Le Cercle Signature.
Conçu comme un écosystème exclusif de partenaires locaux sélectionnés pour leur excellence, il propose l'accès au spa Thalazur de l’hôtel cinq étoiles L’Île Rousse, des instituts de soins, des sorties privées en mer, des dégustations confidentielles dans les domaines viticoles de l’appellation ou encore des tables prestigieuses…
La conciergerie propose ses services à Bandol, à Sanary-sur-Mer et dans leurs environs immédiats.
Conçu comme un écosystème exclusif de partenaires locaux sélectionnés pour leur excellence, il propose l'accès au spa Thalazur de l’hôtel cinq étoiles L’Île Rousse, des instituts de soins, des sorties privées en mer, des dégustations confidentielles dans les domaines viticoles de l’appellation ou encore des tables prestigieuses…
La conciergerie propose ses services à Bandol, à Sanary-sur-Mer et dans leurs environs immédiats.