GROOM : une conciergerie haut de gamme ouvre à Bandol

Elle a également créé Le Cercle Signature.



Conçu comme un écosystème exclusif de partenaires locaux sélectionnés pour leur excellence, il propose l'accès au spa Thalazur de l’hôtel cinq étoiles L’Île Rousse, des instituts de soins, des sorties privées en mer, des dégustations confidentielles dans les domaines viticoles de l’appellation ou encore des tables prestigieuses…



La conciergerie propose ses services à Bandol, à Sanary-sur-Mer et dans leurs environs immédiats.