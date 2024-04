Emmanuel Lottin, un concierge aux clefs d'Or

Que recommande-t-il ? A en croire cet homme qui a en tête le nom, l'histoire et les atouts de tous les villages des environs, le calendrier de tous les événements, de toutes les expositions, de toutes les bonnes adresses de la Côte d'Azur, il n'y a que l'embarras du choix.



Et, d'énumérer : "A Saint-Paul-de-Vence, nous sommes tout près de la vallée des Merveilles (Dans cette vallée du massif du Mercantour, dans les Alpes, ont été découvertes des gravures rupestres préhistoriques-NDLR), où se nichent des bourgs pittoresques ; partout, nous avons des musées et des galeries d'art fantastiques, des fêtes locales extraordinaires -celle des templiers à Biot, celle de la violette à Tourette-sur-Loup...-, des domaines viticoles de qualité, des restaurants gastronomiques extraordinaires -comme, à Saint-Paul-de-Vence, La Colombe d'Or et le restaurant étoilé d'Alain Llorca. "



Emmanuel Lottin et son équipe -un second concierge et une étudiante en contrat d'apprentissage- travaillent avec une équipe de voituriers.



Pour leurs clients, ils organisent aussi des "accueils privatisés" . Par exemple, la visite privée un domaine viticole suivie d'une dégustation only for you . Ou encore un atelier chez un parfumeur de Grasse pendant lequel les client(e)s composeront leur propre parfum. Un must.



Ces visites sont accompagnées, si besoin, par des guides d'excellence qu'Emmanuel Lottin déniche avec le concours des Offices de tourisme.



Aux amateurs d'activités de plein air, il suggère plutôt des randonnées, du parapente ou du canyoning. Et, l'été, "quand c'est la cacophonie sur la côte", il propose aux clients "de découvrir l'arrière-pays car ils y passeront des moments apaisés" .