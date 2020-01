Welkeys, conciergerie haut de gamme 2.0, s'attaque aux régions françaises

En 2020, il est désormais impossible de prédire le futur métier de vos enfants ou petits enfants.



L'innovation et la digitalisation bouleversent tellement nos vies, que les métiers de demain ne sont sans doute pas tous apparus. Avec l'avènement du mastodonte Airbnb, de nouveaux besoins ont été créés chez les voyageurs, mais surtout les propriétaires dont les appartements sont disponibles à la location sur le site.



En effet, alors qu'avant vos week-ends ne consistez qu'à accueillir vos amis, dorénavant il faut faire le ménage, prendre sa valise et quitter son logement car celui-ci est loué par un couple de voyageurs.



Face à la multiplication des tâches et des demandes des clients, la start-up française Welkeys est née. Celle qui se considère comme une " conciergerie haut de gamme 2.0 " promet de s'occuper de la location, de la gestion et de la logistique de " biens uniques au coeur des villes et des régions ".