Emploi : Le tourisme de luxe retrouve sa dynamique et recrute !

Le tourisme suit le rythme des restrictions dû à la pandémie. Avec la crise, le marché du haut de gamme connait pourtant une importante demande.



« Dès que les destinations rouvrent, nous sentons une envie de voyager. En France, nous avons énormément de demandes, notamment de locations de maison et voiture. Il y a une explosion par rapport à la crise. La tendance est à la réservation de dernière minute et à la flexibilité », observe Olivier Larigaldie, CEO de John Paul Group.



Et cerise sur le gâteau : « La pandémie nous a permis de gagner des clients CSP+, plus jeunes et aisés qui n’avaient pas l’habitude de faire appel à une agence de voyages. Pour s’épargner la charge mentale liée à l’organisation d’un voyage avec toutes les restrictions que l’on connait, ils ont naturellement poussé la porte d’une agence premium. Ils souhaitent bien voyager et être rassurés. On a retrouvé tout le sens de notre métier », note Frédéric Savoyen.



« C’est une clientèle très exigeante pour qui, auparavant, l’agence de voyages paraissait has been. Nous devons désormais la fidéliser en lui apportant toujours plus de services », poursuit le PDG d’Eluxtravel.



D’ailleurs, le dossier moyen chez Eluxtravel a augmenté de 20%, pour atteindre 18 399€.