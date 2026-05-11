L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

La Journée des Recruteurs du Travel a réuni étudiants, alumni et entreprises du secteur touristique autour d'une journée dédiée à l'alternance, aux stages et à l'emploi - Photo : ESCAET
L'ESCAET a accueilli, le 12 juin 2026, une nouvelle édition de sa Journée des Recruteurs du Travel, un rendez-vous destiné à favoriser les rencontres entre les entreprises du tourisme et les étudiants ou alumni de l'école.
Au total, 75 candidats issus des formations Bachelor et MBA ont participé à cette journée dédiée à l'emploi, à l'alternance et aux stages alternés.
Neuf entreprises du secteur étaient présentes pour présenter leurs activités, leurs métiers et leurs besoins en recrutement.
La matinée a débuté par une session de présentation, permettant à chaque recruteur de dévoiler son entreprise ainsi que les postes proposés.
Les entretiens se sont ensuite déroulés sous la forme d'un job dating.
Chaque étudiant a rencontré l'ensemble des entreprises présentes à travers des échanges de quatre minutes, permettant aux candidats de multiplier les opportunités de recrutement tout en découvrant la diversité des métiers et des acteurs du secteur touristique.
Au total, 75 candidats issus des formations Bachelor et MBA ont participé à cette journée dédiée à l'emploi, à l'alternance et aux stages alternés.
Neuf entreprises du secteur étaient présentes pour présenter leurs activités, leurs métiers et leurs besoins en recrutement.
La matinée a débuté par une session de présentation, permettant à chaque recruteur de dévoiler son entreprise ainsi que les postes proposés.
Les entretiens se sont ensuite déroulés sous la forme d'un job dating.
Chaque étudiant a rencontré l'ensemble des entreprises présentes à travers des échanges de quatre minutes, permettant aux candidats de multiplier les opportunités de recrutement tout en découvrant la diversité des métiers et des acteurs du secteur touristique.
Un format centré sur la rencontre
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L'événement s'est articulé autour de deux sessions de job dating organisées dans la journée.
Ce format a permis aux étudiants d'échanger directement avec les recruteurs et de présenter leur parcours, leurs compétences ainsi que leurs projets professionnels.
Pour les entreprises, cette journée représentait l'occasion d'identifier de futurs collaborateurs pour des postes en alternance, en stage alterné ou en contrat salarié.
« La qualité que je cherche en priorité chez un candidat, c'est surtout son implication, sa volonté, son envie », explique Isabelle Joubaud, directrice des ventes du groupe Vacances Bleues. « C'est vraiment cette implication et cette polyvalence que j'attends d'un candidat. »
Les prises de poste pouvaient intervenir dès cet été pour certains recrutements.
Ce format a permis aux étudiants d'échanger directement avec les recruteurs et de présenter leur parcours, leurs compétences ainsi que leurs projets professionnels.
Pour les entreprises, cette journée représentait l'occasion d'identifier de futurs collaborateurs pour des postes en alternance, en stage alterné ou en contrat salarié.
« La qualité que je cherche en priorité chez un candidat, c'est surtout son implication, sa volonté, son envie », explique Isabelle Joubaud, directrice des ventes du groupe Vacances Bleues. « C'est vraiment cette implication et cette polyvalence que j'attends d'un candidat. »
Les prises de poste pouvaient intervenir dès cet été pour certains recrutements.
L'alternance et l'emploi au cœur de l'événement
Cette édition était principalement consacrée aux besoins de recrutement des entreprises du tourisme pour les prochains mois.
L'alternance occupait une place importante parmi les opportunités proposées, aux côtés des stages alternés.
À travers cette journée, l'ESCAET poursuivait son objectif de rapprocher les étudiants du monde professionnel et de faciliter les échanges avec les entreprises du secteur.
Le rendez-vous a également permis aux participants de développer leur réseau professionnel et de se confronter à l'exercice de l'entretien dans un contexte de recrutement.
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