L'ESCAET réunit 75 étudiants et alumni lors de la Journée des Recruteurs du Travel (vidéo)

L'événement s'est articulé autour de deux sessions de job dating organisées dans la journée.



Ce format a permis aux étudiants d'échanger directement avec les recruteurs et de présenter leur parcours, leurs compétences ainsi que leurs projets professionnels.



Pour les entreprises, cette journée représentait l'occasion d'identifier de futurs collaborateurs pour des postes en alternance, en stage alterné ou en contrat salarié.



« La qualité que je cherche en priorité chez un candidat, c'est surtout son implication, sa volonté, son envie », explique Isabelle Joubaud, directrice des ventes du groupe Vacances Bleues. « C'est vraiment cette implication et cette polyvalence que j'attends d'un candidat . »



Les prises de poste pouvaient intervenir dès cet été pour certains recrutements.