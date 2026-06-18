Tourisme : et si on limitait le nombre de vols chaque année ?

Les solutions radicales ne sont jamais des solutions, sauf à accepter de vivre en dictature.



Jancovici a été pris à son propre piège d’ingénieur, qui voit tout au prisme des mathématiques, notamment avec sa sortie sur les quatre vols par vie. C’est une formule sortie de son contexte, qui n’a pas de sens. Son message n’est pas de dire qu’il faut arrêter de voyager, mais qu’il faut en limiter la pratique.



Au-delà de la réalité physique de l’ingénieur, il y a la réalité sociologique. Les gens veulent voyager. Et ce n’est pas avec des leçons de morale qu’on va les en dissuader

Nous allons de toute évidence devoir réduire l’utilisation du pétrole dans les avions et développer les SAF.



Il existe une alternative pour ce moyen de transport : si nous acceptons que l’aérien ne soit pas décarboné, en raison de son utilité sociale, car sa transformation serait trop complexe à mettre en œuvre, en contrepartie, l’absorption devient obligatoire. Cette option semble toutefois peu réaliste, car les autres secteurs refuseraient de compenser à sa place.



La seule solution reste donc d’arrêter d’additionner les sources d’énergie. Sinon, nous ne tiendrons pas l’objectif des 2 degrés et nous entrerons dans l’inconnu