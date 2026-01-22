Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial - Photo Teldar
Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial de Boomerang voyages.
Christophe Buvot a réalisé une grand partie de sa carrière au sein du réseau d'agences de voyages Selectour. Il a notamment occupé les fonctions d'animateur réseau.
En février 2014, il franchit un cap en devenant Chef des ventes et responsable de l'animation commerciale. À ce poste, il manage une équipe de 7 animateurs et supervise l'animation des ventes (loisirs et transporteurs) pour un parc de 1 200 points de vente.
En novembre 2019, Christophe Buvot quitte Selectour pour le secteur de la technologie et des centrales de réservation hôtelière (B2B) en rejoignant Teldar Travel.
Christophe Buvot : directeur commercial France et Belgique de Boomerang voyages.
Il y débute comme Responsable grands comptes avant d'être promu Directeur Commercial en décembre 2020.
En janvier 2025, il élargit encore son spectre en devenant Directeur du développement commercial pour Gekko Group (filiale du Groupe Accor).
Il rejoint désormais l'univers du tour-opérating, en tant que directeur commercial France et Belgique de Boomerang voyages.
Il représentera notamment les marques : Kappa Club, Kappa Senses, Coralia Club et Club Eldorador ainsi que toute la production de Boomerang Voyages.
