Boomerang voyages : Christophe Buvot rejoint NG Travel au poste de directeur commercial

il quitte Teldar Travel

Le groupe NG Travel renforce son pôle commercial, avec la nomination de Christophe Buvot au poste de directeur commercial de Boomerang Voyages.



Rédigé par Céline Eymery le Lundi 26 Janvier 2026

