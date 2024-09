Teldar Travel : Priscillia Paris et Christophe Buvot à la tête de la stratégie commerciale

Son rôle essentiel consistera à identifier et saisir de nouvelles opportunités commerciales, à développer des relations solides avec des clients, partenaires et marchés potentiels, et à mettre en œuvre des stratégies visant à accroître les revenus et la rentabilité du groupe

De son côté, Christophe Buvot est nommé Directeur du Développement Commercial Teldar Travel. Christophe Buvot sera chargé de soutenir la croissance de Teldar Travel ainsi que les autres activités du groupe Gekko.", explique un communiqué de presse.Christophe Buvot connaît bien le secteur du tourisme et du voyage, il a notamment travaillé avec Selectour. Il dispose aussi d'une expérience dans le marché des Bedbanks.Christophe Buvot a passé quatre années à la tête de la direction commerciale de Teldar Travel.