Maartje van Ewijk nouveau responsable des ventes Flandre et Pays-Bas de Teldar Travel

Dès l’obtention de mon diplôme, j’ai rejoint le secteur du tourisme avec passion et ambition. Plus de 20 ans après, cette énergie reste intacte et je suis fière de la mettre au service d’une plateforme de réservation aussi aboutie que Teldar Travel

Sur cette nomination, Maartje van Ewijk indique : « Teldar Travel , marque du groupe Gekko et filiale du groupe Accor, est une plateforme de réservation 100% B2B et dédiée aux agents de voyages. Teldar Travel annonce un inventaire de plus de 2 000 000 d’hébergements, dont 1 000 000 de logements alternatifs (appartements, maisons, villas, campings).