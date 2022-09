Appli mobile TourMaG



Les 6 marques du Groupe Gekko présentes au salon IFTM Top Resa communiqué de presse

Les marques Hcorpo, Teldar Travel, Infinite, Miles Attack, Miles & Act et Gekko Tech seront présentes sur le Club Affaires, stand A-53

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 16 Septembre 2022

Si Hcorpo et Miles Attack ont déjà participé au salon, le groupe Gekko se présentera pour la première fois accompagné de toutes ses marques. L’occasion pour le groupe de présenter son expertise à 360°, de la distribution d’hôtels à la fidélisation sur un seul stand, tout en mettant en avant la force commune de ses marques : l’innovation digitale.



Aux travers des échanges avec les visiteurs, le groupe Gekko, filiale à 100% du groupe Accor, souhaite faciliter la compréhension de son organisation, valoriser le savoir-faire de ses marques B2B et annoncer en avant-première ses prochaines innovations.



Des animations 100% gagnantes pendant les 3 jours du salon Le Groupe Gekko réserve plusieurs surprises et animations tout au long du salon pour remercier ses clients, partenaires et visiteurs :



● Grand Jeu Gekko du Ticket Gagnant : une borne interactive positionnée sur le stand permettra à chacun de jouer avec l'une des 6 marques du groupe, et de gagner des milliers de surprises dont : des trottinettes électriques, des bons hôtels, des MILES, des sacs de plages, des actions Time for the planet…



● Grand Jeu Miles Attack du QR Code Gagnant : organisé en partenariat avec Teldar Travel, Asia, Air Transat, Corsair, Ceetiz, MSC Croisières et Flexible Autos, ce jeu invite les agents de voyages à flasher des QR codes gagnants positionnés sur tous les stands partenaires. Chacun d’entre eux permettra aux AGV de gagner 500 MILES par QR code (soit 3000 MILES au total).

Les AGV qui auront flashé les 6 QR Codes participeront à un tirage au sort pour tenter de gagner l'un des grands lots mis en jeu : billets d’avion, nuits d’hôtels,



● Gagnez des actions Time for the planet et devenez acteur du changement climatique : le Groupe Gekko, à travers ses 6 marques, s’engage pour un monde plus durable et est convaincu que le meilleur cadeau qu’il puisse faire à ses clients et partenaires est celui de devenir actionnaire d’un projet extraordinaire. A travers le grand jeu Gekko du Ticket Gagnant, les visiteurs pourront tenter de gagner des actions Time for the planet.

En devenant actionnaires de Time for the planet, ils deviendront ainsi concrètement acteurs de la préservation de la planète à l'échelle mondiale.

(Time for the planet est une organisation, à but non lucratif, qui investit dans des entreprises et des innovations en open source pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Chaque euro récolté par le biais de ses actionnaires est utilisé pour lutter contre le dérèglement climatique.)



● Bar à smoothies : ouvert de 14h30 à 19h30 sur le stand Gekko, chacun pourra venir se rafraîchir tout en échangeant avec les équipes des six marques du groupe Gekko.

