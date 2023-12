Guichet unique, Gekko Group et WonderMiles partenaires

Je me réjouis de ce partenariat qui permet d’apporter une solution concrète, innovante et véritablement attendue par les acteurs de l’industrie du voyage. C’est aussi la rencontre exclusive de deux acteurs qui ont fait de la R&D leur moteur pour croître et servir leurs clients respectifs. Je suis également ravi de collaborer avec Moncef Khanfir qui depuis de nombreuses années, a toujours été un des pionniers qui a su anticiper et faire évoluer les technologies du voyage avec talent

Je suis animé depuis toujours par la volonté de trouver des réponses technologiques aux défis et aux enjeux de l’industrie des mobilités. WonderMiles, tout comme les autres solutions que j’ai élaborées jusqu’à présent, permet de proposer des solutions simples pour adresser les complexités actuelles de la distribution B2B, transparentes financièrement et pouvant profiter au plus grand nombre. Outre l’ajout de la brique hôtel à la solution, Gekko Group va permettre à WonderMiles de se développer encore plus rapidement tout en bénéficiant de l’expertise des équipes commerciales et digitales de Gekko. C’est une opportunité incroyable

Le partenariat entre les deux groupes est un WonderMiles intègre des contenus NDC de compagnies aériennes, de compagnies ferroviaires, et de loueurs de voitures. En matière d'hébergement,, qui comprend plus dedans les domaines du voyage de loisirs et d'affaires.L'objectif est de créer une, similaire aux plateformes loisirs B2C, avec une interface unique pour tous les utilisateurs, qu'ils soient agents de voyages, travel managers ou voyageurs d'affaires. Cette interface offrira des, avec la possibilité de modifier les réservations après leur émission.Cette collaboration promet unecombinant les expertises en R&D, numérique et humaine de WonderMiles et Gekko Group. Pour Gekko Group , ce partenariat renforce sa position sur le marché français, où WonderMiles est déjà présent chez Selectour et Havas Voyages, et soutient son expansion internationale, notamment en Belgique, en Italie et en Pologne.”, s’est exprimé” a déclaré