TMC : les grandes ambitions de WonderMiles l'interview de Moncef Khanfir, CEO de WonderMiles

WonderMiles qui a noué un partenariat avec le GIE ASHA (Selectour Havas Voyages) n'a désormais plus d'exclusivité sur le marché français. La marketplace fondée par Moncef Khanfir compte bien passer à la vitesse supérieure et rentrer "en phase de production accrue". Dans le viseur du CEO : le déploiement en France, mais aussi sur d'autres marchés dont les Etats-Unis en septembre prochain. Interview.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 9 Mai 2023

TourMaG - Moncef Khanfir, vous êtes le CEO de WonderMiles, pouvez-vous tout d'abord vous présenter ?



Moncef Khanfir : Oui bien sûr. Je suis docteur en Intelligence Artificielle et ex-Maitre de conférence. J'ai notamment ouvert toute la chaire d'intelligence artificielle au Danemark.



Je suis un serial entrepreneur, à l’origine directement ou indirectement, de deux pépites françaises : fondateur de KDS (Premier SBT Européen) et ayant développé la brique booking de la première version de la solution Egencia en 2000.



Lors de la phase pilote, la plateforme a généré 15M€ de volume de trafic NDC TourMaG - Vous avez créé votre plateforme en lien avec le développement de la norme NDC. Votre solution développée en France avec le GIE ASHA est-elle accessible à d'autres réseaux ou entreprises ?



Moncef Khanfir : La solution a été co-construite avec nos clients historiques, à savoir



Nous sommes aussi connectés à Travelfusion pour les low cost.



Sur le transport avec



La collaboration avec le GIE ASHA a été très riche et cela nous a aidés de manière incroyable. Désormais nous n'avons plus d'exclusivité sur le marché français.



La phase pilote se termine au cours de ce semestre (T2-2023). WonderMiles rentrera dans la phase de production accrue. Lors de la phase pilote, la plateforme a généré 15M€ de volume de trafic NDC.



Notre marketplace aujourd’hui avec une présence directe en France, Belgique et Pologne, et via ACI Blueteam Italie, prévoit d’étendre son activité avec l’ouverture de bureaux à New York en septembre 2023. La solution a été co-construite avec nos clients historiques, à savoir le GIE Asha pour la France et ACI Blueteam pour l'Italie. A ce jour, 1992 agences de voyages sont connectées à la plateforme WonderMiles et peuvent bénéficier, au-delà de l'accès NDC, de l'accès aux services SNCF (PAO et OUIGO), Trenitalia, contenu exclusif Gekko pour l'hôtellerie et aux GDS Amadeus et Sabre via une interface utilisateur unique.Nous sommes aussi connectés à Travelfusion pour les low cost.Sur le transport avec Air France et la SNCF, nous couvrons 80% du marché en France. Quant à l'hôtellerie, la part de marché d'Accor - servi par Gekko - représente 30%.La collaboration avec le GIE ASHA a été très riche et cela nous a aidés de manière incroyable. Désormais nous n'avons plus d'exclusivité sur le marché français.La phase pilote se termine au cours de ce semestre (T2-2023). WonderMiles rentrera dans la phase de production accrue. Lors de la phase pilote, la plateforme a généré 15M€ de volume de trafic NDC.Notre marketplace aujourd’hui avec une présence directe en France, Belgique et Pologne, et via ACI Blueteam Italie, prévoit d’étendre son activité avec l’ouverture de bureaux à New York en septembre 2023.

"Le PNR est une maladie inventée par le GDS" TourMaG : Vous pouvez donc proposer votre solution à d'autres réseaux en France ?



Moncef Khanfir : Oui tout à fait.



TourMaG : Qu'apporte de nouveau votre solution ?



Moncef Khanfir : Notre solution casse les chaines entre le SBT (Self Booking Tool), le GDS et l'agence de voyages. Le modèle historique est très rigide et à l'arrivée tout atterri dans le GDS.



C'est lui qui a une connaissance intime du client via le PNR. Le PNR est une maladie inventée par le GDS. Est-ce censé, par exemple, de réserver un hôtel sur Booking.com et de créer un segment passif dans le GDS ?



La réponse est évidente : non ! L'objectif derrière ces manipulations insensées est tout simplement de permettre à la TMC de recevoir un PNR (dossier de réservation) via une interface propriétaire du GDS qui alimente le bakc office pour pouvoir procéder à la facturation… Ne serait-il pas vraisemblablement plus facile d’envoyer la réservation hôtelière directement au back-office via un web service ?



Le SBT est enchainé au GDS, l’agence est enchainée au GDS… et cette chaine est alimentée dans un seul sens. WonderMiles va casser les chaînes de ce système juxtaposé qui n’est pas collaboratif. Notre plateforme réduit le GDS a rôle de fournisseur de contenu.

WonderMiles : des opérations post sales possibles même si le billet a été émis TourMaG : Concrètement comment cela se traduit il ?



Moncef Khanfir : WonderMiles c’est une plateforme d’achats. Nous nous sommes inspirés de Google Flight, des grandes plateformes. A l'image d'Amazon, vous faites vos commandes et vous les mettez dans votre caddie.



La plateforme utilise la Web sémantique et nous nous inscrivons dans le Web 3.0 essentiellement basée sur l’Intelligence Artificielle pour pourvoir la plateforme de la "big data" et de connaissances issues des transactions utilisateurs.



Très concrètement vous avez la possibilité de réserver, de faire la facturation et de réaliser les opérations post sales même si le billet a été émis aussi bien sur la partie train que sur la partie aérienne.



À titre d’exemple, en utilisant l’outil WonderMiles, l’utilisateur sera en mesure de modifier, ajouter un fast track ou un siège, un repas etc. au sein d’une même commande dont le billet a déjà été émis.



Une telle action serait impossible à réaliser dans la gamme des outils actuels du marché. Et vous disposez pour la recherche évidemment d'une multitude de filtres.

L'agence et le client ont la main sur le dossier TourMaG : Vous êtes à la fois SBT et outil B2B pour les agences ?



Moncef Khanfir : Notre marketplace s’appuie sur une offre produit à 2 tiroirs. D'une part ce que j'appelle l'UAT, Universal Agent Tool (Outil Agent de voyages) et d'autres part le TPT, Travel Procurement Tool (le remplaçant du SBT/OBT).



Ici, on parlera plutôt " d’achat de voyage " que " de réservation de voyage ". Les commandes se retrouvent dans un seul endroit, et peuvent être modifiées aussi bien par l’agences de voyage que par le voyageur. Ces modifications peuvent être vues instantanément par toutes les parties.



Les profils sont aussi rapatriés au niveau de l’agence de voyages qui reprend le contrôle des mains du GDS. Enfin, l'agence peut aussi être impliquée dans le workflow de validation et intégrer la politique voyage.



La mise en place est très rapide, l'agence configure les profils, choisit les paiements... et envoie les accès...



En effet pourquoi les profils voyageurs (données sensibles) censés appartenir à la TMC sont stockés dans le GDS ? Qui a la responsabilité juridique sur cette data ? Pourquoi la TMC (hormis AMEX GBT, CWT, BCD, FCM) n’a-t-elle pas sa propre base maître ?

"90% du business peut être réalisé avec NDC" TourMaG : Vous êtes connectés en direct au NDC d'Air France et de Lufthansa. Les TMC et agences répètent que NDC est une perte de productivité ...



Moncef Khanfir : Le monde est en train de changer. Nous sommes en train de passer du moteur thermique au moteur électrique.



Il y a encore quelques trous dans la raquette mais pour moi, 90% du business peut être réalisé avec NDC. Je suis affirmatif. L’API NDC n’a pas vocation à mimer un comportement GDS mais plutôt à bâtir des solutions de e-procurement de voyages semblables aux offres des acteurs tels que Amazon, Booking.com etc.



En phase pilote, nous avons déjà généré comme je vous l'ai dit plus haut,15 M€ de volume.



Parmi les agences il y a celles qui souhaitent se moderniser et celles qui vont s'arc-bouter. A tort, les conservateurs qui ont parié que les compagnies aériennes allaient trouver un accord avec les GDS et que ce paradigme serait mort-né, ont sous-estimé l’obstination d’IATA de défendre ses adhérents et impose ce changement drastique sans débat possible sur le fond.



Et puis il y a les collaborateurs qui se valorisent avec l’expertise cryptique sur GDS et pour eux, il difficile de s'en défaire. Mais les nouveaux collaborateurs plébiscitent notre plateforme.



TourMaG : Reste que toutes les compagnies n'en sont pas au même point...



Moncef Khanfir : Effectivement toutes les API ne sont pas toutes au même niveau. Lufthansa est très mure, Air France a fait beaucoup de progrès.



Les compagnies aériennes n’ont pas toutes les mêmes modèles. Americain Airlines fonctionne un peu comme Lufthansa et Emirates c’est encore une autre histoire. Ils n’ont pas les mêmes produits.



LOT Polish Airlines par exemple, fonctionne avec un système d'enchères sur les upgrade … c’est encore différent. Chaque transporteur a sa façon de commercialiser.



Et surtout les compagnies aériennes veulent connaître leurs clients et affiner leurs offres, sans parler bien sûr de faire baisser les coûts de distribution.

Ouigo déployée pour le GIE ASHA dans quelques jours TourMaG : Parlons tarifs. Les différences tarifaires avec NDC sont déjà une réalité que pouvez-vous nous dire la dessus ?



Moncef Khanfir : Vous pouvez le constater par vous même. (Voir capture écran) sur un vol entre Paris et Londres.



Il ne s’agit pas uniquement d’avoir l’accès à un tarif comme le suggère le GDS, ni récupérer le PNR via l’interface comptable mais il s'agit de disposer d’un processus cohérent pour traiter l’acte d’achat dans sa globalité depuis la réservation jusqu’à la facturation.



D’après certaines TMC l’offre NDC via le GDS reste 3€ plus cher que les solutions d’éditeurs. D’autres acteurs vont commencer les pilotes, les prochains mois/années seront riches en enseignements ou les cartes vont être redistribuées.



TourMaG : WonderMiles ne prend donc aucun frais... Comment vous rémunérez-vous ?



Moncef Khanfir : Nous proposons un abonnement à l'accès à la plateforme.



TourMaG : Sur le train, la plateforme propose les offres de la SNCF, quid de Ouigo ?



Moncef Khanfir : Nous allons dans quelques jours déployer Ouigo avec le GIE ASHA. Nous avons en machine, Trentinitalia, et l'offre de la SNCF : TGV, Intercités mais aussi TER.



Nous gérons le ticketing en direct avec la SNCF. Nous n'avons pas besoin d’Amadeus et c'est un modèle que la SNCF va imposer.



Pourquoi un SBT réserve t-il le contenu train dans le système de la SNCF mais l’émission du billet se fait dans Amadeus via une pirouette abracadabrantesque dont l’unique but est de ferrer la TMC à l’offre GDS ?

"Je suis sur le plus beau projet de ma vie !" TourMaG : Reste que le modèle économique des TMC est totalement chamboulé !



Moncef Khanfir : WonderMiles propose des solutions pour accompagner le changement du modèle économique en prenant parfaitement en compte la baisse des « incentives » fournisseurs, et en encourageant la vente de service à valeur ajoutée aux clients.



La marketplace permet aux TMC de disposer de leviers pour vendre en toute transparence le contenu de leur choix, de bâtir des alliances avec des fournisseurs, et également de les changer si cela ne convient pas à leurs objectifs business.



Le choix du référencement ou déréférencement d’un fournisseur tient à la distance infime entre les « check-boxes » à cocher/décocher !



WonderMiles conçoit des outils basés sur l’intelligence artificielle pour transformer les agents de voyages en vendeurs de services additionnels et de conseils, et permet de générer des revenus que le client est prêt à payer.



TourMaG : Quel pourrait être le prochain coup des compagnies aériennes selon vous ?



Moncef Khanfir : Vous savez avec IATA, la roadmap est toute tracée... Après NDC, le prochain coup des compagnies aériennes va concerner les moyens de paiements. Elles vont rajouter une fonction de paiement car elles ne veulent plus payer les 2% de frais bancaires...



Elles sont en train de revoir leur stratégie de fond en comble et ce n'est pas un hasard si elles ont introduit un nouveau mode de paiement avec Easypay...



TourMaG : Vous souhaitez devenir un outil pour les TMC mais vous pourriez aussi vous attaquer directement à la cible corporate...



Moncef Khanfir : Aujourd’hui, tous les nouveaux entrants se focalisent sur des solutions destinées aux corporates et doublent d’ingéniosité pour prendre des parts de marché aux TMC. Nous, nous choisissons d'être le partenaire techno des TMC.



Toutefois nous ne nous interdisons rien. Nous sommes en discussion avec pas mal de monde...



TourMaG : WonderMiles a de grandes ambitions ?



Moncef Khanfir : Je suis sur le plus beau projet de ma vie !

Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com

Publié par Céline Eymery

