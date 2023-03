NDC : le GIE ASHA trouve un accord avec Amadeus, quid de WonderBooking

Amadeus pour le voyage d'affaires et WonderBooking pour le tourisme. Tout le monde a gagné

"Nous ne serons pas les dindons de la farce"

"ASHA est l’un de nos plus grands partenaires en France - et l'accord que nous dévoilons aujourd'hui nous permettra d’être, ensemble, le moteur de l'adoption de la norme NDC sur le marché. Avec Selectour et Havas Voyages qui ouvrent la voie, nous pensons que le marché suivra, car nous continuons à travailler pour simplifier l'accès à NDC et maximiser son efficacité."

A la lecture de cette communication au Congrès de Jérusalem en 2019 et qui est censée donner l'indépendance technologique au GIE ASHA ?" résume Laurent Abitbol, Président du directoire de Selectour que nous avons joint.Wonderbooking - le GIE ASHA est actionnaire de Wonder Miles la société éditrice de la plateforme - ne répond-elle pas (encore) aux besoins des agences spécialisées dans le voyage d'affaires ?Cet outil a t-il servi à peser dans les négociations avec Air France et Amadeus ?Laurent Abitbol n'est pas du genre à rester immobile à compter les points. Il avait d'ailleurs engagé Georges Rudas, peu avant le congrès Selectour à Athènes, pour une mission de consulting pour le GIE ASHA sur les questions de NDC.avait d'ailleurs lancé le Président du Directoire de la marque à l'hippocampe lors de ce dernier congrès devant Henri Hourcade, SVP France d'Air France-KLM et Amadeus représenté par Bertrand Poey Directeur Général délégué France et Ana Kofoed, executive Vice President, EMEA Travel Sellers qui avait fait le déplacement à Athènes.Pur cette dernière :