TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


À l’heure où les réseaux sociaux saturent l’attention et où les algorithmes changent sans cesse, la newsletter s’impose comme un outil stable, crédible et durable. Encore faut-il savoir recruter les bons abonnés et surtout les fidéliser. Béatrice Bedford, coach professionnelle certifiée et consultante tourisme, partage ses conseils pour développer une newsletter qualitative et engagée.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? - DepositPhotos.com, studiostoks
Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? - DepositPhotos.com, studiostoks
CroisiEurope
Recruter des abonnés à sa newsletter repose sur un équilibre subtil entre visibilité et apport de valeur. Pour attirer de nouveaux lecteurs, il faut combiner inscription optimisée et contenu irrésistible. Le formulaire d’inscription doit être clair et visible, que ce soit sur le site web, le blog, la page d’accueil ou via des pop-ups.

La newsletter doit être accessible partout où votre audience se trouve. La proposition de valeur doit être forte et explicite : conseils exclusifs, offres, contenus premium, tout doit donner envie de s’inscrire. Le bouton d’inscription doit être engageant avec un message comme « Recevez nos conseils gratuits » ou « Rejoignez la communauté ».

« La signature de mail avec un lien interactif vers la newsletter, c’est simple mais efficace », affirme Béatrice Bedford, qui rappelle également l’importance d’une approche ciblée : « La meilleure communication reste le bouche-à-oreille. Cela passe par des personnes comme moi, par exemple des intervenants dans des écoles de tourisme, qui peuvent en parler directement aux étudiants. »

Des opérations ciblées permettent de drainer le trafic et de stimuler les inscriptions. Les ebooks, checklists ou mini-formations gratuites, ainsi que les webinars ou événements exclusifs pour les abonnés, sont particulièrement efficaces.

« Le tourisme est clairement un marché de niche », rappelle Béatrice Bedford.



Un contenu qualitatif et ciblé : la clé de l’engagement

Se mettre à la place des lecteurs est essentiel. « Proposer des sujets ciblés donnera envie d’ouvrir parce qu’ils répondent à un intérêt précis », souligne Béatrice Bedford. Pour les étudiants, l’emploi reste le sujet prioritaire : « Si je me mets à la place des étudiants, ce qui les intéresse avant tout, c’est l’emploi, parce qu’ils galèrent souvent à en trouver. Ce serait donc ma première piste. »

Elle recommande de sortir de l’actualité pure et de miser sur l’immersion culturelle : « Je pense que ce qui peut vraiment fonctionner, c’est un focus sur les locaux, l’art de vivre, les traditions, la culture, des pratiques ancestrales. » Cette approche permet de créer une singularité et de fidéliser les lecteurs grâce à une expérience de découverte constante.

Aujourd’hui, la newsletter reste un outil stratégique. Elle constitue un outil de visibilité, de crédibilité et de lien durable avec vos lecteurs. « Parce que ça rassure. Ça fait sérieux. Le lecteur sait qu’il y a des personnes derrière, qu’il y a du temps investi, une réflexion, une analyse, une rédaction. » Dans un secteur comme le tourisme, où la confiance et la recommandation jouent un rôle central, elle demeure un canal privilégié pour engager et fidéliser une audience ciblée.

Ne pas négliger les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux restent un outil complémentaire précieux. Partager des extraits ou aperçus du contenu, utiliser le blog et le SEO pour attirer les visiteurs intéressés, tout cela contribue à élargir la visibilité. « Et c’est gratuit : On aurait tort de s’en priver ! » rappelle Béatrice Bedford.

Les partenariats, via la co-création de contenus ou les mentions dans d’autres newsletters, augmentent également la portée. Enfin, des incentives comme des concours ou des promotions sur vos produits ou services encouragent l’inscription et stimulent l’engagement.

Fidéliser vos abonnés : qualité, régularité et interaction

Recruter des abonnés, c’est bien ; les fidéliser, c’est mieux. La qualité du contenu reste le facteur clé. Il doit être pertinent, adapté aux centres d’intérêt de vos lecteurs, et publié régulièrement pour créer un rendez-vous attendu. Béatrice Bedford recommande une fréquence bimensuelle : « Deux fois par mois, c’est un bon équilibre, surtout pour une entreprise qui n’a pas un temps illimité à consacrer à cet outil. »

Le contenu exclusif, qu’il s’agisse de conseils, analyses ou guides, est également déterminant. La personnalisation renforce l’engagement : segmentation des abonnés selon les centres d’intérêt, l’âge, la localisation ou le comportement sur le site, la mention du prénom et les recommandations adaptées aux habitudes de lecture.

L’interaction reste essentielle : sondages, questions pour connaître l’avis des abonnés, encouragements au partage et réponses directes aux emails.

Enfin, l’analyse des performances (taux d’ouverture, taux de clic, tests A/B, optimisation mobile) permet d’affiner et d’adapter la newsletter aux attentes réelles des lecteurs.

Techniques avancées pour engager vos lecteurs

Pour aller plus loin et transformer vos abonnés en lecteurs fidèles, des techniques avancées sont efficaces. La gamification, avec points, badges ou challenges, motive les abonnés les plus actifs.

Les emails de bienvenue créent un premier contact chaleureux et personnalisé, tandis que des séries d’emails automatisés proposent une découverte progressive de votre univers. D'ailleurs, de nombreuses plateformes permettent de faciliter la conception et l’envoi de newsletters.

Enfin, les emails de réengagement permettent de relancer les abonnés inactifs avec un contenu attractif ou une offre adaptée.

Erreurs à éviter et bonnes pratiques

Autres articles
« Il ne faut jamais perdre sa ligne éditoriale ni déroger à la fréquence annoncée », conseille Béatrice Bedford.

Faire intervenir des experts et mettre en avant des partenariats enrichit le contenu et apporte de nouvelles perspectives.

Proposer des contenus multilingues permet de toucher un public international.

Enfin, il est crucial de suivre les indicateurs de performance, comme le taux d’ouverture, le taux de clic, les contenus les plus consultés et le parcours des abonnés, pour ajuster votre stratégie.

Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.

Lu 2512 fois

Tags : guide pratique du pro, newsletter
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Agences et TO : pourquoi vous devez mieux identifier vos clients "personnes morales" [ABO] Agences et TO : pourquoi vous devez mieux identifier vos clients "personnes morales" [ABO]

Laponie, TikTok, Hilton... et même Afghanistan, toutes les actus du tourisme international ! [ABO] Laponie, TikTok, Hilton... et même Afghanistan, toutes les actus du tourisme international ! [ABO]

Mauvaise météo et retard de vol : l'indemnisation peut-elle quand même avoir lieu ? [ABO] Mauvaise météo et retard de vol : l'indemnisation peut-elle quand même avoir lieu ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO] De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

Dernière heure

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Croisières Secrètes : quand la croisière devient un outil d’événementiel premium

Newsletter : comment recruter et fidéliser vos abonnés ? [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque

De Saint-Jean-de-Luz à Sainte-Engrâce, la Grande traversée du pays basque
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations

Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations
Production

Production

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers

Air Tahiti Nui et Air Tahiti simplifient la vie des passagers
Transport

Transport

Espagne : un accident de trains fait 39 morts

Espagne : un accident de trains fait 39 morts
La Travel Tech

La Travel Tech

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage

2026 : comment DIGITRIPS Pro accompagne les agents à gérer les incertitudes de voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et évenements
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee

Haïti : Royal Caribbean prolonge la suspension des escales à Labadee
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias