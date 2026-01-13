TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

APST : "Nous sommes là pour la profession", affirme Mumtaz Teker

Le président du fonds de garantie rappelle le rôle de l'APST


Indispensable pour exercer le métier d'agent de voyages, la garantie financière est au cœur des missions de l'APST. Son président, Mumtaz Teker, revient sur l'importance de cette protection pour les clients et les nouvelles opportunités d'adhésion pour les professionnels.


Rédigé par le Mardi 13 Janvier 2026

Une protection totale pour les voyageurs

Worldia
A l'occasion des portes ouvertes de la Maison du Tourisme, Mumtaz Teker, président de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a rappelé le rôle du fonds de garantie, qui est le filet de sécurité du tourisme français.

En cas de défaillance d'un opérateur de voyage et de séjour, l'association prend le relais pour qu'aucun client ne soit lésé.

"Soit on les fait voyager s'ils ne sont pas encore partis, soit on les fait revenir s'ils sont déjà en voyage", rappelle Mumtaz Teker.

Cette garantie permet d'instaurer une confiance durable entre les clients et les agences physiques.

Sécuriser la création d'entreprise avec l'AFST

Autres articles
Pour les nouveaux entrants dans le secteur, l'APST ne se contente pas d'un rôle financier.

Elle propose un accompagnement sur-mesure via l'association française des seniors du tourisme (AFST).

Des experts retraités du secteur interviennent comme tuteurs pour épauler les créateurs d'agences dans leur dossier d'adhésion.

Une fois validé par le conseil d'administration, ce dossier permet d'obtenir l'immatriculation nécessaire auprès d'Atout France.

Vers une baisse des cautions en 2026

L'APST se veut une association « saine » au service de ses membres.

Preuve de cette solidité, Mumtaz Teker a annoncé une réduction des cautions pour les agences de voyages affichant une très bonne santé financière et affichant certaines conditions.

"Les adhérents sont les propriétaires de l'association", souligne-t-il, réaffirmant sa volonté d'aider l'ensemble de la profession à prospérer.

Lu 192 fois

Tags : apst, mumtaz teker
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Le Groupe Kuoni France lance son Grand Challenge de rentrée

Kuoni France : Matthieu Mariotti devient directeur du tour operating

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

APST : "Nous sommes là pour la profession", affirme Mumtaz Teker

Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

KEPLER TRAVEL - Responsable commercial groupes H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Partez en France

Partez en France

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !

Ski en France : le panorama complet et les chiffres clés de 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !

Venise : ce qui change en 2026 sur la taxe touristique à la journée !
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction

ASL Airlines France : deux nouvelles nominations au Comité de direction
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace

Lokki vise 5 M€ de chiffre d’affaires sur sa marketplace
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah

Arabie saoudite : un hôtel Four Seasons annoncé à Diriyah
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Hapag-Lloyd Cruises désormais représentée en France par Cruisepro

Hapag-Lloyd Cruises désormais représentée en France par Cruisepro
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias