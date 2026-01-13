APST : "Nous sommes là pour la profession", affirme Mumtaz Teker

Soit on les fait voyager s'ils ne sont pas encore partis, soit on les fait revenir s'ils sont déjà en voyage

A l'occasion des portes ouvertes de la, Mumtaz Teker, président de (APST) a rappelé, qui est le filet de sécurité du tourisme français.En cas de défaillance d'un opérateur de voyage et de séjour, l'association prend le relais pour qu'aucun client ne soit lésé.", rappelle Mumtaz Teker. Cette garantie permet d'instaurer une confiance durable entre les clients et les agences physiques.