APST : "Nous sommes là pour la profession", affirme Mumtaz Teker

Une protection totale pour les voyageurs
A l'occasion des portes ouvertes de la Maison du Tourisme, Mumtaz Teker, président de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a rappelé le rôle du fonds de garantie, qui est le filet de sécurité du tourisme français.
En cas de défaillance d'un opérateur de voyage et de séjour, l'association prend le relais pour qu'aucun client ne soit lésé.
"Soit on les fait voyager s'ils ne sont pas encore partis, soit on les fait revenir s'ils sont déjà en voyage", rappelle Mumtaz Teker.
Cette garantie permet d'instaurer une confiance durable entre les clients et les agences physiques.
En cas de défaillance d'un opérateur de voyage et de séjour, l'association prend le relais pour qu'aucun client ne soit lésé.
"Soit on les fait voyager s'ils ne sont pas encore partis, soit on les fait revenir s'ils sont déjà en voyage", rappelle Mumtaz Teker.
Cette garantie permet d'instaurer une confiance durable entre les clients et les agences physiques.
Sécuriser la création d'entreprise avec l'AFST
Pour les nouveaux entrants dans le secteur, l'APST ne se contente pas d'un rôle financier.
Elle propose un accompagnement sur-mesure via l'association française des seniors du tourisme (AFST).
Des experts retraités du secteur interviennent comme tuteurs pour épauler les créateurs d'agences dans leur dossier d'adhésion.
Une fois validé par le conseil d'administration, ce dossier permet d'obtenir l'immatriculation nécessaire auprès d'Atout France.
Elle propose un accompagnement sur-mesure via l'association française des seniors du tourisme (AFST).
Des experts retraités du secteur interviennent comme tuteurs pour épauler les créateurs d'agences dans leur dossier d'adhésion.
Une fois validé par le conseil d'administration, ce dossier permet d'obtenir l'immatriculation nécessaire auprès d'Atout France.
Vers une baisse des cautions en 2026
L'APST se veut une association « saine » au service de ses membres.
Preuve de cette solidité, Mumtaz Teker a annoncé une réduction des cautions pour les agences de voyages affichant une très bonne santé financière et affichant certaines conditions.
"Les adhérents sont les propriétaires de l'association", souligne-t-il, réaffirmant sa volonté d'aider l'ensemble de la profession à prospérer.
Preuve de cette solidité, Mumtaz Teker a annoncé une réduction des cautions pour les agences de voyages affichant une très bonne santé financière et affichant certaines conditions.
"Les adhérents sont les propriétaires de l'association", souligne-t-il, réaffirmant sa volonté d'aider l'ensemble de la profession à prospérer.