Le label Grand Site de France renouvelé pour le Puy Mary et les Deux-Caps

Le label Grand Site de France, inscrit dans le Code de l’environnement et délivré par le ministère de la Transition écologique pour une durée de huit ans, distingue les territoires engagés dans une gestion durable de paysages remarquables.
Il valorise à la fois la richesse patrimoniale des sites, la qualité de leur préservation, leur gestion et la cohérence des projets portés par les collectivités. Les décisions ont été annoncées par Monique Barbut et Mathieu Lefèvre.
Labellisé une première fois en 2012 puis renouvelé en 2019, le Grand Site du Puy Mary – Volcan du Cantal bénéficie de ce second renouvellement accompagné d’une extension de périmètre.
Désormais, le site s’étend sur 17 communes, une évolution qui vise à renforcer la cohérence territoriale à l’échelle du massif cantalien.
Cette extension doit permettre de mieux protéger la biodiversité, les paysages et les activités traditionnelles du territoire.
Pour Philippe Fabre, président du syndicat mixte du Grand Site de France Puy Mary, Volcan du Cantal, ce renouvellement constitue une reconnaissance collective : il salue un territoire "qui avance uni, avec exigence et ambition", et souligne l’engagement des partenaires publics, de l’État aux collectivités locales.
Il valorise à la fois la richesse patrimoniale des sites, la qualité de leur préservation, leur gestion et la cohérence des projets portés par les collectivités. Les décisions ont été annoncées par Monique Barbut et Mathieu Lefèvre.
Labellisé une première fois en 2012 puis renouvelé en 2019, le Grand Site du Puy Mary – Volcan du Cantal bénéficie de ce second renouvellement accompagné d’une extension de périmètre.
Désormais, le site s’étend sur 17 communes, une évolution qui vise à renforcer la cohérence territoriale à l’échelle du massif cantalien.
Cette extension doit permettre de mieux protéger la biodiversité, les paysages et les activités traditionnelles du territoire.
Pour Philippe Fabre, président du syndicat mixte du Grand Site de France Puy Mary, Volcan du Cantal, ce renouvellement constitue une reconnaissance collective : il salue un territoire "qui avance uni, avec exigence et ambition", et souligne l’engagement des partenaires publics, de l’État aux collectivités locales.
Les Deux-Caps : adaptation aux enjeux climatiques et extension du périmètre
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Dans les Hauts-de-France, le site des Deux-Caps, Blanc-Nez et Gris-Nez, conserve également son label obtenu en 2011, renouvelé en 2018 puis en 2026.
Ce territoire côtier, caractérisé par ses falaises et ses paysages ouverts sur la Manche et l’Angleterre, accueille chaque année près de 1,5 million de visiteurs.
Le renouvellement du label s’accompagne d’un élargissement du périmètre, passant de huit à dix-huit communes. Une évolution qui s’inscrit dans une stratégie de gestion globale du territoire face aux transitions climatiques, notamment l’érosion du trait de côte.
Jean-Claude Leroy, gestionnaire du site, souligne que cette nouvelle étape repose sur une concertation élargie et une vision collective du territoire.
Elle doit permettre d’accompagner les mutations environnementales, économiques et sociétales tout en renforçant la résilience du littoral.
Ce territoire côtier, caractérisé par ses falaises et ses paysages ouverts sur la Manche et l’Angleterre, accueille chaque année près de 1,5 million de visiteurs.
Le renouvellement du label s’accompagne d’un élargissement du périmètre, passant de huit à dix-huit communes. Une évolution qui s’inscrit dans une stratégie de gestion globale du territoire face aux transitions climatiques, notamment l’érosion du trait de côte.
Jean-Claude Leroy, gestionnaire du site, souligne que cette nouvelle étape repose sur une concertation élargie et une vision collective du territoire.
Elle doit permettre d’accompagner les mutations environnementales, économiques et sociétales tout en renforçant la résilience du littoral.
Un label au service de la préservation des paysages remarquables
Attribué par le ministre chargé de la Transition écologique, le label Grand Site de France distingue aujourd’hui 26 sites labellisés en France, plus de 540 communes et environ 40 millions de visiteurs annuels. Il s’inscrit dans une démarche nationale de préservation et de valorisation des paysages emblématiques.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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