L’Irlande, partenaire idéal de « Confluence du Tourisme » organisée à Lyon le jour de la Saint Patrick

3ème « Confluence du Tourisme » avec des débats toujours aussi riches
Yannick Faucon, initiateur de l’évènement, tout juste réelu Président des EdV Rhône-Alpes Centre-Est, explique : « Confluence du Tourisme » se veut le lieu d’échanges entre dirigeants, partenaires et vendeurs. Les dirigeants, adhérents des Entreprises du voyage, et les vendeurs ont été conviés à ce troisième rendez-vous par les administrateurs du bureau régional EdV Centre Est et les membres de l’ARCTOUR*. Valérie BONED, Présidente des Entreprises du Voyage, nous à une nouvelle fois honorés de sa présence.
Nous nous sommes retrouvés à bord du Rhône Princesse de CroisiEurope pour assister aux débats, animés par François-Xavier Izenic, sur les enjeux de notre profession. Les intervenants ont échangé avec Julien Métayer, expert en cyber sécurité offensive, Benjamin Huteau, directeur de l’axe TGV sud-est, Geoffrey Mercier, directeur général d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Valérie Boned.
Un workshop et un partenariat avec Irlande Tourisme
Stéphane Dossetto poursuit : « Durant la réunion, un grand workshop a été organisé avec la présence des partenaires nationaux des EdV, et également des sociétés membres de l’ARCTOUR sur le MS Camargue pour les dirigeants et les vendeurs.
Et Saint Patrick oblige, à l’issue de la réunion tous les participants se sont retrouvés au cocktail « Confluence des acteurs du tourisme » en partenariat avec Tourisme Irlandais représenté par Ana Luis, Directrice des partenariats et Christine Blanc, Responsable des partenariats B2B France. Tout le monde a apprécié le spectacle de danses irlandaises. A l'initiative de l'Arctour, Quartier Libre a fait venir son prestataire, John de la distillerie Pearse Lyons Dublin, pour une dégustation de whiskies et de bières.
Enfin après un dîner croisière mémorable, la soirée s’est poursuivie à bord du bateau dans une ambiance musicale et festive.
Et celles et ceux qui venaient de loin ont même eu la possibilité de dormir à bord.
Et Saint Patrick oblige, à l’issue de la réunion tous les participants se sont retrouvés au cocktail « Confluence des acteurs du tourisme » en partenariat avec Tourisme Irlandais représenté par Ana Luis, Directrice des partenariats et Christine Blanc, Responsable des partenariats B2B France. Tout le monde a apprécié le spectacle de danses irlandaises. A l'initiative de l'Arctour, Quartier Libre a fait venir son prestataire, John de la distillerie Pearse Lyons Dublin, pour une dégustation de whiskies et de bières.
Enfin après un dîner croisière mémorable, la soirée s’est poursuivie à bord du bateau dans une ambiance musicale et festive.
Et celles et ceux qui venaient de loin ont même eu la possibilité de dormir à bord.
L’Irlande et Quartier Libre, 34 ans d’amour
Stéphane Dossetto, Directeur commercial explique : « L’Irlande n’est pas qu’une destination pour les équipes de Quartier Libre, c’est un peu une deuxième patrie. Nous envoyons des clients sur l’île d’émeraude pour la 34ème année consécutive. Nous proposons nos grand classiques et quelques nouveautés, comme la Balade Irlandaise en groupe de 18 pax, afin de nous adapter à la demande de certaines de nos agences. Pour fêter cela toutes les équipes se sont mises aux couleur de notre pays de cœur ».
6 circuits accompagnés en départs garantis
La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
L’activité coup de cœur : La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.
Nouveauté 2026 : Certaines dates sont proposées pour des groupes de 18 pax.
Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.
Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.
L’activité coup de cœur : Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.
Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast. Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.
Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée.
2 autotours pour visiter son Irlande
L’Ouest et Dublin, 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude. Vous ferez un parcours équivalent à notre circuit accompagné Balade irlandaise mais en autonomie.
Et si vous avez du temps devant vous, pourquoi ne pas partir 15 jours ? Notre Immersion en Terres Celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels, entre les 2 Irlande.
Et pourquoi pas un City break à Dublin (vol+hôtel) pour approfondir votre découverte de la capitale de l’île d’Émeraude.
En résumé avec Quartier Libre vous n’avez que l’embarras du choix pour partir visiter votre Irlande.
La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
L’activité coup de cœur : La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.
Nouveauté 2026 : Certaines dates sont proposées pour des groupes de 18 pax.
Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.
Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.
L’activité coup de cœur : Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.
Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast. Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.
Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée.
2 autotours pour visiter son Irlande
L’Ouest et Dublin, 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude. Vous ferez un parcours équivalent à notre circuit accompagné Balade irlandaise mais en autonomie.
Et si vous avez du temps devant vous, pourquoi ne pas partir 15 jours ? Notre Immersion en Terres Celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels, entre les 2 Irlande.
Et pourquoi pas un City break à Dublin (vol+hôtel) pour approfondir votre découverte de la capitale de l’île d’Émeraude.
En résumé avec Quartier Libre vous n’avez que l’embarras du choix pour partir visiter votre Irlande.
Le plus d’un TO régional, partez au plus près de chez vous
Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.
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Notre résa, notre catalogue et notre site n’attendent plus que vous
Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ… ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
*Association Régionale des Commerciaux du Tourisme Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ… ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
*Association Régionale des Commerciaux du Tourisme Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
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