TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)

74 villas toutes dotées d’une piscine privée et d’un espace extérieur


Le groupe mauricien Attitude s'exporte à Zanzibar avec l'ouverture de Matemwe Attitude. Cet hôtel 4 réservé aux adultes compte 74 villas.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar - Photo Attitude
Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar - Photo Attitude
Agencia Catalana de Turisme
Le groupe hôtelier Attitude franchit une nouvelle étape de son développement avec l’ouverture officielle de Matemwe Attitude, son premier établissement hors de l’île Maurice.

Cet hôtel 4 étoiles éco-engagé, réservé aux adultes, est installé sur la côte nord-est de Zanzibar.

L'établissement dispose de 74 villas toutes dotées d’une piscine privée et d’un espace extérieur. Côté gastronomie, deux restaurants et trois bars mettent à l’honneur les produits du terroir et les saveurs de l’océan Indien

L'hôtel propose pour découvrir l'île une sélection d’expériences et de rencontres ancrées dans la vie locale : navigation en dhow traditionnel, soins 100 % naturels au spa, plongée autour de l’île de Mnemba, ou encore visite du Marine Discovery Centre.

Autres articles
"Cette ouverture marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe, convaincu que Zanzibar et Maurice partagent la même essence : un métissage culturel fort, une nature préservée et un sens profond de l’hospitalité" indique un communiqué de presse.

Attitude est un groupe fondé en 2008 à l’Île Maurice, qui depuis sa création place le tourisme durable au cœur de sa stratégie. Il a récemment été récompensé par le label B-Corp.

Lu 199 fois

Tags : attitude, zanzibar
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 30 Janvier 2026 - 15:00 Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Mercredi 28 Janvier 2026 - 10:00 Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
En 2026, Heritage Resorts & Golf convie les épicuriens, voyageurs curieux et amateurs de haute...
Dernière heure

Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati

Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)

L’Aéroport Brest Bretagne ouvre son premier Salon du Tourisme

Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?

Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati

Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati
Production

Production

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026
AirMaG

AirMaG

L’Aéroport Brest Bretagne ouvre son premier Salon du Tourisme

L’Aéroport Brest Bretagne ouvre son premier Salon du Tourisme
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?

Projet Genie : Google va-t-il révolutionner la promotion touristique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)

Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Exploris One vendu aux enchères pour 4,5 millions d’euros

Exploris One vendu aux enchères pour 4,5 millions d’euros
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias