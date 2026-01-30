Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)

Le groupe hôtelier Attitude franchit une nouvelle étape de son développement avec l’ouverture officielle de Matemwe Attitude, son premier établissement hors de l’île Maurice.
Cet hôtel 4 étoiles éco-engagé, réservé aux adultes, est installé sur la côte nord-est de Zanzibar.
L'établissement dispose de 74 villas toutes dotées d’une piscine privée et d’un espace extérieur. Côté gastronomie, deux restaurants et trois bars mettent à l’honneur les produits du terroir et les saveurs de l’océan Indien
L'hôtel propose pour découvrir l'île une sélection d’expériences et de rencontres ancrées dans la vie locale : navigation en dhow traditionnel, soins 100 % naturels au spa, plongée autour de l’île de Mnemba, ou encore visite du Marine Discovery Centre.
"Cette ouverture marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe, convaincu que Zanzibar et Maurice partagent la même essence : un métissage culturel fort, une nature préservée et un sens profond de l’hospitalité" indique un communiqué de presse.
Attitude est un groupe fondé en 2008 à l’Île Maurice, qui depuis sa création place le tourisme durable au cœur de sa stratégie. Il a récemment été récompensé par le label B-Corp.
