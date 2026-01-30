Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)

" Cette ouverture marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe, convaincu que Zanzibar et Maurice partagent la même essence : un métissage culturel fort, une nature préservée et un sens profond de l’hospitalité " indique un communiqué de presse.



Attitude est un groupe fondé en 2008 à l’Île Maurice, qui depuis sa création place le tourisme durable au cœur de sa stratégie. Il a récemment été récompensé par le label B-Corp.