Décarbonation, inondation et hobbit : l’actualité du secteur du tourisme en bref ! [ABO]

la revue de presse internationale

Accor qui investit ChatGPT pour capter les voyageurs en amont de leurs projets, TUI qui ralentit ses investissements en Europe face à une pression réglementaire et fiscale jugée excessive, Sidi Bou Saïd menacé par des intempéries inédites, ou encore la nécessité d’une baisse temporaire du trafic aérien pour accélérer la décarbonation… Comme chaque semaine, TourMaG.com vous propose un panorama clair et essentiel de l’actualité touristique mondiale.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 6 Février 2026

