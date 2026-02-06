Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 2 février 2026 :
TUI freine ses investissements en Europe face à la lourdeur réglementaire et fiscale
Tourisme : Détrônée par la Corse, la Bretagne reste malgré tout très attractive
En Tunisie, Sidi Bou Saïd fragilisé par des pluies historiques
Tempête « Leonardo » : inondations au Portugal et vigilance renforcée à Majorque
Décarboner l’aviation passe par une baisse temporaire du trafic, selon les experts
Ouest américain : une sécheresse de neige inédite menace l’eau et les sports d’hiver
JO d’hiver 2026 : quels enjeux économiques pour l’Italie ?
Le saviez-vous ? De hobbit à Windsor : la tendance du jest-setting fait voyager les fans de séries
TUI freine ses investissements en Europe face à la lourdeur réglementaire et fiscale
Face à la lourdeur réglementaire et fiscale en Europe, TUI privilégie ses investissements en Amérique latine et en Asie. @depositphotos/Image de PR-PhotoDesign
Sebastian Ebel, PDG de TUI, dénonce une réglementation et une fiscalité européennes qu’il juge excessives et pénalisantes pour la compétitivité des entreprises.
Selon lui, la bureaucratie, la hausse des taxes — notamment aéroportuaires — et certaines règles européennes, comme celles sur les voyages à forfait, découragent l’investissement et détournent la demande.
Dans ce contexte, TUI privilégie désormais des investissements en Amérique latine et en Asie, où l’environnement économique est plus favorable. Il appelle l’Europe à réagir rapidement pour éviter la fuite des entreprises et renforcer sa compétitivité face aux acteurs internationaux.
Une info de hosteltur.com
Tourisme : Détrônée par la Corse, la Bretagne reste malgré tout très attractive
Le Corse et la Bretagne sont les deux régions les plus prisées des touristes selon les Traveller Review Awards 2026 de Booking.com. @depositphotos/ Image de KovalenkovPetr
Selon les Traveller Review Awards 2026 de Booking.com, basés sur plus de 370 millions d’avis, la Bretagne demeure l’une des régions les plus accueillantes de France.
Après avoir occupé la première place en 2025, elle recule cette année à la deuxième position, dépassée par la Corse, mais reste devant les Pays de la Loire. Le classement met aussi en lumière l’entrée remarquée de Plouhinec parmi les villes les plus accueillantes de l’Hexagone, confirmant l’attractivité touristique du territoire breton.
A lire sur ouest-france.fr
En Tunisie, Sidi Bou Saïd fragilisé par des pluies historiques
Le village emblématique de Sidi Bou Saïd, en Tunisie, est gravement menacé après des pluies d’une intensité inédite depuis plus de 70 ans.
Des roches et des masses de terre se sont détachées de la colline, mettant en danger des habitations et forçant des évacuations préventives.
Les autorités évoquent un risque imminent et ont restreint l’accès touristique, affectant l’économie locale. Le changement climatique, l’érosion et l’urbanisation accrue aggravent la situation, tandis qu’aucun plan global de préservation n’a encore été annoncé.
Un article de lefigaro.fr
Tempête « Leonardo » : inondations au Portugal et vigilance renforcée à Majorque
La dépression atlantique « Leonardo » provoque de fortes pluies et des vents violents en Espagne et au Portugal, entraînant inondations, évacuations, fermetures d’écoles et de nombreuses perturbations des transports.
Au Portugal, déjà fragilisé par une précédente tempête, plusieurs villages sont isolés et les sols saturés aggravent les risques de nouvelles crues.
Les effets de la tempête doivent également atteindre Majorque, où des alertes météo ont été déclenchées, avec des rafales pouvant atteindre 120 km/h et des vagues allant jusqu’à dix mètres.
Une info fvw.de
Décarboner l’aviation passe par une baisse temporaire du trafic, selon les experts
Une étude du Shift Project et d’Aéro Décarbo recommande de freiner temporairement le trafic aérien pour avancer au même rythme que le déploiement des carburants alternatifs. @depositphotos/tbtb
Face à l’urgence climatique, une étude du Shift Project et d’Aéro Décarbo estime que les solutions technologiques ne suffiront pas à décarboner l’aviation à court terme.
Les carburants durables (SAF), en quantité limitée et très gourmands en ressources, ne peuvent remplacer rapidement le kérosène fossile.
Les experts plaident donc pour une réduction temporaire du trafic aérien, d’environ 15 % d’ici cinq ans, afin de revenir aux niveaux de 2010.
Cette phase de sobriété permettrait de réduire les émissions cumulées, avant une reprise progressive du trafic à partir de 2035, au rythme du déploiement des carburants alternatifs.
Plus à découvrir sur challenges.fr
Lire aussi : La décroissance, seul projet vraiment durable pour le tourisme ?
Ouest américain : une sécheresse de neige inédite menace l’eau et les sports d’hiver
Si la neige s’est imposée à l’est du pays, elle est absente des pistes dans l’ouest des Etats-Unis. @depositphotos/sainaniritu
Alors que l’est des États-Unis connaît un hiver rigoureux, une grande partie de l’Ouest fait face à une sécheresse de neige exceptionnelle, avec des températures anormalement douces et un manteau neigeux historiquement faible.
De nombreuses stations de ski, notamment en Oregon, au Colorado et en Utah, ont dû fermer des remontées et annuler des compétitions, tandis que l’industrie du ski subit de lourdes pertes économiques.
Cette pénurie de neige inquiète surtout pour les ressources en eau, car la fonte nivale alimente rivières, réservoirs et agriculture, notamment le fleuve Colorado. Si le lien direct avec le changement climatique reste complexe à établir, les scientifiques estiment que ces hivers plus chauds et plus pluvieux que neigeux pourraient devenir la norme.
Source : nytimes.com
JO d’hiver 2026 : quels enjeux économiques pour l’Italie ?
Alors que les Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 se dérouleront du 6 au 22 février 2026, l’Italie espère profiter de cette manne touristique. @deposiphotos/kovop58@gmail.com
Avec l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina en février 2026, l’Italie espère générer des retombées économiques et touristiques importantes, en particulier pour ses régions du nord.
Le budget annoncé s’élève à 5,2 milliards d’euros, dans un contexte marqué par des interrogations sur les dépassements de coûts et la rentabilité réelle de l’événement. Côté billetterie, plus d’un million de billets ont déjà été vendus sur 1,4 million mis en vente, avec des recettes attendues d’environ 400 millions d’euros. Reste à savoir si l’affluence finale et l’impact touristique permettront d’atteindre les bénéfices espérés.
ouest-france.fr
Le saviez-vous ? De hobbit à Windsor : la tendance du jest-setting fait voyager les fans de séries
Connaissiez-vous la tendance du set-jetting qui consiste à voyager sur les lieux de tournage de ses films ou séries préférés ? @depositphotos/fadhli.adnan19@gmail.com
Regarder sa série préférée, c’est bien… le vivre en vrai, c’est encore mieux ! Portée par la tendance du set-jetting, qui consiste à voyager sur les lieux de tournage ou dans des décors inspirés de films et séries, l’offre touristique se réinvente.
Dormir dans une maison de hobbit au cœur du Morvan ou suivre la famille royale sur les traces de The Crown en Angleterre : les fans troquent le canapé contre des escapades immersives. Une façon ludique de prolonger le binge-watching… passeport à la main 🧳✨
Un article de capital.fr
