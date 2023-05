Appli mobile TourMaG



Le bilan de compétences pour qui ? Pourquoi ? l'éclairage de Julia Rousseau, Consultante en accompagnement RH

Après covid, le bilan de compétences a eu le vent en poupe avec un rebondissement assez impressionnant.

La Caisse des dépôts et Consignations estime d’ailleurs qu’au moins 100 000 demandes de bilans de compétences ont été validées en 2022, soit plus de 60% par rapport à 2021.

Rédigé par Julia Rousseau le Vendredi 5 Mai 2023





Cela permet de faire une pause dans sa vie professionnelle, de savoir si ses compétences sont en accord avec ses appétences. La covid a été un déclic pour finalement oser franchir le cap et se lancer.



Enfant, nous avions tous un projet, une envie : avoir sa pâtisserie, tester des voyages, travailler dans la publicité, ouvrir une maison d’hôtes…



La différence entre avant et ce jour c’est juste LE FAIRE et ça se voit !



Ce bilan de compétences est l’occasion pour les bénéficiaires : - Faire le point sur son parcours professionnel afin de mieux l’orienter

- Souhait d’explorer d’autres pistes

- Identifier ses forces et ses axes de développement

- Définir un ou des projets professionnels

- Mettre en place un plan d’action

- Réaliser son rêve

- Identifier des pistes ou revenir sur des choses écartées.

Les bénéficiaires se posent souvent les mêmes questions - Où j’en suis au niveau professionnel ? Que puis-je apporter ? Quels sont mes atouts ? Comment cumuler mes passions et créer une structure ?

- Faire le bilan de mes acquis

- Évoluer dans mon cursus

- Créer quelque chose ?

Le bénéficiaire doit se poser les bonnes questions et trouver des solutions avec un accompagnement professionnel.

Un bilan pour qui au juste ? Le bilan s’adresse à tous : étudiants, fonctionnaires, demandeurs d’emplois, salariés du privé, retraités….



Un bilan permet de se recentrer et voir les possibilités pour une reconversion professionnelle réussie ou simplement se conforter sur son poste actuel

Juridiquement, est-ce encadré ? Oui ! On ne peut pas faire ce que l’on veut



- Le bilan de compétences a pour but de dessiner le profil du bénéficiaire sur le plan professionnel afin de mieux connaitre ses points forts.

- Le bilan de compétences doit être réalisé par un organisme de formation certifié par Référentiel National Qualité, « QUALIOPI Bilans de compétences »:

- sur le temps de travail : l’accord de l’employeur est nécessaire

- en dehors du temps de travail

- partiellement sur le temps de travail avec l’accord de l’employeur.

Comment ça se passe concrètement une fois ce cadre légal approuvé ? Un guide a été co construit avec la Caisse des Consignes et des dépôts via divers organismes.



1ère étape Phase préliminaire

La phase préliminaire a pour objet les actions suivantes :

- Analyser la demande et le besoin du bénéficiaire

- Déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin

- Définir conjointement la procédure de déroulement du bilan



2ème étape Phase d'investigation

La phase d'investigation permet au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives.



3ème étape Phase de conclusion

La phase de conclusion permet au bénéficiaire, au moyen d'entretiens personnalisés, d’effectuer les actions suivantes :

- S'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation

- Recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels

- Prévoir les principales étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.



Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire d’un document de synthèse, établi par l'organisme prestataire. Le bénéficiaire du bilan est seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.

Quelle est la durée de ce bilan ? 24 heures soit 14h de travail, de questionnement avec le consultant qui accompagne le bénéficiaire et 10h de travail personnel du bénéficiaire pour des recherches ciblées sur les métiers, formations choisis, des interviews avec des professionnels pour se rendre compte de la réalité du terrain.

Comment le financer ?



Pour connaître le montant de cette somme, rendez-vous sur Tout simplement avec son CPF, une aide de Pôle emploi, de son employeur, le financer soi-même si le CPF a déjà été utilisé.Pour connaître le montant de cette somme, rendez-vous sur moncompteformation.gouv.fr. Très simple à découvrir le montant alloué.

Quel montant ? Tout dépend de l’organisme sélectionné, il faut compter entre 1700/2100€ environ, soit un travail échelonné sur 2/3 mois.

Bon à savoir : Lorsque le bilan de compétences est réalisé sur le temps de travail, la rémunération est maintenue.



Si le bilan se déroule hors temps de travail, aucune rémunération n'est versée. Mais n’oubliez pas que vous réalisez avant tout ce bilan pour vous !



J’ai réalisé pas loin de 50 bilans soit 1200 heures de rires, de doutes, de certitudes, d’envie de progresser.



Beaucoup ont changé d’emploi, d’autres sont restés sur le leur mais avec des envies d’évolution au sein de leur entreprise.



J’ai suivi Karine, une licence de biologie et elle a souhaité s’orienter vers l’agriculture.



Témoignage de Karine sur le Bilan de compétences : Selon toi, quel a été pour toi le déclic vers la reconversion ?



« Avant ma reconversion, je travaillais dans la communication, le secteur de l’environnement est porteur. J’organisais dans la région Centre Val de Loire des séminaires pour la sensibilisation sur ce sujet. J’ai une formation en biologie.



La covid m’a fait prendre aussi conscience que je souhaitais changer de métier, être proche de la terre et des animaux. Je suis aujourd’hui agricultrice et je travaille en équipe sous forme de partage des compétences. Deux agriculteurs sont sur la partie céréales, de mon côté, j’élève des chèvres et je produits du lait et des fromages. Nous partageons la ferme et lors de nos congés, il y a toujours quelqu’un pour prendre le relai ».



Qu’as-tu fait pour en arriver là ?



« La première étape a été de réaliser un bilan de compétences. J’avais besoin de faire le point sur mes compétences et de savoir ce que j’étais capable de faire d’autre. J’avais surtout besoin d’être accompagnée dans ma recherche et de reprendre confiance en moi.



Ce métier s’est rapidement imposé à moi car ça faisait un long moment que j’y songeais. J’ai rencontré des professionnels, réalisé des enquêtes métier afin de m’assurer que je ne me trompais pas de voie et que ce métier m’était accessible.



Une fois sûre de moi, je me suis lancée. Cela a été un pas décisif dans ma vie. Je ne regrette rien au contraire ! Il a fallu échanger avec mon conjoint, mes enfants… Julia m’a accompagnée à y voir plus clair et me rendre compte que j’étais capable de le faire. »

En résumé :



Un bilan révèle leurs compétences, savoir-être et les réconfortent pour rester dans leurs structures actuelles pour évoluer ou bien réaliser aussi un rêve.



Un accompagnement avec un professionnel est préconisé pour avancer progressivement et suivre un cheminement précis exigé par la Caisse des dépôts.

Julia Rousseau, Consultante en accompagnement RH – Expérience en cabinet de conseil et en service RH de groupe.



Au cours de ces années, Julia a travaillé avec de belles références issues de l'industrie hôtelière et de la restauration depuis 10 ans et crée son cabinet ETHIQUE RH, il y a 7 ans.

Ses valeurs : éthique, exemplarité, empathie, engagement ; écoute

Sa devise est « oser être vous-même avec de l’audace »



Master II en développement des RH

Intervient dans diverses écoles sur la partie RH, Albert de Mun | Paris X

