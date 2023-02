Trip.com se connecte à Globick pour les activités

La technologie de connectivité directe de Globick aidera le groupe Trip.com à devenir à la fois plus rentable et capable de fournir des produits haut de gamme pour le marché chinois et d'autres marchés sources mondiaux importants, alors que les voyages internationaux et long-courriers rebondissent,

Il vient de signer avec Globick un fournisseur d'activités et de divertissements.Ainsi, ces nouveaux produits seront directement ajoutés aux différentes marques de Trip.com pour alimenter sa connectivité mondiale des circuits et d'expériences." explique le communiqué de presse.