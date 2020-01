Chine : le groupe Trip.com appelle ses partenaires à s'unir contre le coronavirus

La Chine vient de rentrer dans une véritable guerre contre le Coronavirus, ayant touché plus de 4 400 personnes dans le pays et causé plus de 100 décès.



Si le gouvernement a promis la construction d'un hôpital en seulement 10 jours et appelé les forces armées à la rescousse, tout en mettant en quarantaine plus de 50 millions de personnes, les entreprises se mettent au diapason.



L'un des plus importants groupe dans le secteur du voyage au monde, Trip.com ayant réalisé un peu plus de 4 milliards d'euros en 2018, vient ajouter ses forces pour remporter la bataille.



En plus de créer une " garantie d'annulation " pour ses clients, afin d'assurer la sécurité des voyageurs et de minimiser les pertes économiques, le groupe demande à ses partenaires le soutien nécessaire pour faire face à l'urgence en cours.