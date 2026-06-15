Oubliez la clim cet été, et envolez-vous avec Quartier Libre

Stéphane détaille les programmes en commençant par la Norvège.



« Lofoten et Fjords » est le circuit référence pour découvrir l’authenticité du pays (à partir de 2749€). Avec au programme : Oslo, Bergen, une croisière sur le Sognefjord, les îles Vesteralen et Lofoten, les cascades, les montagnes, la visite de TromsØ (point de départ des expéditions polaires) avec une traversée en bateau de 3 heures de Vesteralen vers le spectaculaire fjord de Tromsø où vous aurez peut-être la chance de voir des baleines.. 9j/8n tellement intenses en émotions que vous n’aurez qu’envie de revenir en Norvège.

Nouveauté : Le transport intérieur de Trondheim aux Lofoten est cette année effectué avec un vol intérieur, plus rapide que le train de nuit utilisé jusqu’à présent.



Si vous avez un peu plus de temps devant vous, le circuit « Grand Tour de Norvège » , en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national du Jotunheimen où vous croiserez peut-être les Trolls géants dont nous vous parlions dans le paragraphe précédent.



La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.

Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont tout simplement éblouissantes et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».



Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.

Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjords et Grand tour de Norvège. »



Stéphane ajoute : « En plus de tout cela, nous proposons également un circuit entre les trois capitales scandinaves en 8j/7n. La traversée de nuit entre Oslo et Copenhague est une expérience à vivre.

Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjords et Grand tour de Norvège.